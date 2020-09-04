TCL الصينية تطلق جهازين لوحيين بمواصفات مميزة

رفعت شركة TCL الصينية النقاب عن جهازين لوحيين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما TCL 10 TABMID وTCL 10 TABMAX.

ويعمل الجهاز TCL 10 TABMAX بمعالج Media Tek MT8768T ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد، كما وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 10.36 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت والعشوائية بسعة 4 غيغا بايت، وزود الجهلز ببطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم عزل الضوضاء في المجال البعيد، وبلوتوث، وواي فاي.

أما الجهاز اللوحي TCL 10 TABMID فيعمل بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت TCL الجهاز بشاشة IPS مقاس 8 بوصة ودقة عرض 1200*1290 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغا بايت، كما يحتوي على بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير وواي فاي وبلوتوث، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز TCL 10 TABMID بسعر 229 يورو، والجهاز TCL 10 TABMAX بسعر يتراوح ما بين 249 و299 يورو.

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