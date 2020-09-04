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لينوفو تطلق الجيل الثاني من جهازها اللوحي للأطفال

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن الجيل الثاني من الجهاز اللوحي Tab M10 HD المخصص للأطفال.

ويعمل الجهاز بمعالج Media Tek P22T الجديد، ونظام تشغيل Android، كما زودته الشركة الصينية بشاشة IPS مقاس 10.1 بوصة، وبدقة عرض 1280*800 بيكسل، وبدرجة سطوع 400 نيت، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و32 غيغا بايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين أن الذاكرة العشوائية بسعة 2 و4 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تتيح للطفل تشغيل مقاطع الفيديو لمدة 8 ساعات متواصلة، بالإضافة لاحتوائه على برنامج Google Kids Space الذي يساعد الأطفال بين سن 3 و8 سنوات على اختيار الكتب ومقاطع الفيديو المناسبة لهم.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الجهاز اللوحي الجديد ولا عن سعره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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