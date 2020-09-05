ابل تتراجع وتؤجل إطلاق ميزة عدم التتبع مع تحديث iOS 14

في تحديث iOS 14 هناك ميزة جديدة وهي خاصية عدم التتبع والتي تمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدم للأغراض الإعلانية، مما أثار سخط وغضب الشركات الإعلانية مثل فيسبوك وجوجل.

على وقع الانتقادات الموجهة لأبل قررت أبل إزالة ميزة عدم التتبع من تحديث iOS 14 وبالتالي لن تكون هذه الميزة متوفرة عند إطلاق التحديث في شهر سبتمبر الجاري.

في تصريحات رسمية لموقع TechCrunch قال المتحدث الرسمي لأبل أكدت أن ميزة عدم التتبع لن تكون موجودة مع إطلاق تحديث iOS 14 بل سيتم تأجيل ذلك.

أبل قالت إنها هذه الميزة سوف تتأخر لأشهر حتى مطلع العام المقبل وذلك بهدف إعطاء المطورين والشركات الإعلانية مهلة للتأقلم مع التغيرات الجديدة.

في وقت سابق، صرحت شركة فيسبوك إن خاصية منع التتبع في iOS 14 سوف تتسبب بخسائر تزيد عن 50% في عائدات الإعلانات، مما سيؤثر أيضاً على مطوري الألعاب والتطبيقات بالسلب في هذه الأوقات الصعبة.

خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14 لن تمنع ظهور الإعلانات تماماً في التطبيقات لكنها سوف تجعل منصة الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

بين ترحيب المستخدمين وغضب الشركات والمطورين

عندما تطرقنا للحديث عن ميزة عدم التتبع لاحظنا ترحيباً واسعاً بين المستخدمين لأن الميزة تحفظ خصوصيتهم وبياناتهم، في مقابل ذلك قوبلت الميزة بسخط وغضب واضح لدى الشركات الإعلانية والمطورين وظهر ذلك جلياً في تصريحات رسمية لهم.