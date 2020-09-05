الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يوجد بكثرة قبل منتصف 2021

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية “مارجريت هاريس” إن المنظمة لا تتوقع الحصول على تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا حتى منتصف العام القادم.

وشددت “هاريس” وفق موقع “عربي 21” على أهمية فحوصات السلامة والكفاءة خاصة من أجل معرفة مدى حماية وأمان أي لقاح، ووفق الموقع فأن إحصائيات المنظمة تقول إن 34 لقاحا يخضع للتجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، فيما لا يزال 142 لقاحا آخر في مراحل ما قبل التجارب السريرية.

يشار إلى أن المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة نادية طلب قالت في نهاية أغسطس الماضي إن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ما زالت في مرحلة التجارب السريرية، مؤكدة أنه لم يتم الانتهاء من أي لقاح حتى الآن.

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