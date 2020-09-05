خصم أكثر من 40% على منتجات مايكروسوفت – ويندوز 10 وحزمة الأوفيس 2019 و 2016 بأقل سعر ممكن!

يقدم موقع ومتجر Keysworlds المتخصص في بيع مفاتيح تفعيل أنظمة التشغيل وبرامج مايكروسوفت (أوفيس 2016 و 2019 و 365 و ويندوز 10) تخفيضات جديدة على المنتجات المتوفرة لديهم. الخصومات تصل إلى 40% وهي متاحة من الآن وحتى نفاذ الكمية المتاحة.

ويندوز 10 و أوفيس 365 بأسعار رخيصة للغاية

إذا كنت تود الخصول على ويندوز 10 أو أوفيس 356 بأسعار الرخيصة قم باستخدام كوبون الخصم Esp40 للحصول على خصم إضافي بقيمة 40% على المنتجات الآتية: (الأسعار بعد التخفيضات)



Windows 10 Professional – $9.19

Windows 10 Home – $9.84

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $15.55

Office365+windows 10 Pro – $21.00

Office365+windows 10 Home – $21.65

خصم 52% على أوفيس 2019 و ويندوز 10



يوفر متجر Keysworlds إصدارات مايكروسوفت المكتبية أوفيس 2019 ومعه ويندوز 10 على بعض المنتجات مع تخفيضات تصل إلى 52% باستخدام كوبون Esp52

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – $30.98

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – $38.04

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle – $36.75

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle – $37.80

خصم 52% على أوفيس 2016 و ويندوز 10

يوفر متجر Keysworlds إصدارات مايكروسوفت المكتبية أوفيس 2016 ومعه ويندوز 10 على بعض المنتجات مع تخفيضات تصل إلى 52% باستخدام كوبون Esp52

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – $21.00

Microsoft Office 2016 Home and Student – 1 User – $28.25

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle – $ 24.15

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – $25.27

متجر Keysworlds.com

متجر Keyworlds.com يقدم لك خدمة تراخيص ومفاتيح المنتجات والبرامج الأصلية بأسعار مخفضة للغاية وتوصيل سريع إلى بريدك الإلكتروني بعد إتمام عملية الدفع مباشرة باستخدام أحد الوسائل المختلفة التي يقدمها لك مثل البايبال والتحويل البنكي وبطاقات الائتمان والخصم المباشر مع خدمة عملاء متاحة طوال الوقت سوف تساعدك في حالة واجهت أية مشكلات عبر البريد الآتي: [email protected]

كيفية الشراء بسهولة؟

هذا مثال توضيحي لكيفية شراء Office 2016 Professional Plus (1PC) من خلال متجر KeyWorlds. بعد الذهاب إلى الرابط قم بالضغط على زر إضافة إلى السلة Add to cart.

بعدها قم بالضغط على View Card

قم باستخدام كوبون الخصم للحصول على التخفيض كما هو موضح بالصورة.

لمتابعة الشراء والدفع قم بالضغط على PROCEED TO CHECKOUT

قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكد من كتابته بشكل صحيح لأنك سوف تحصل من خلاله على مفاتيح التفعيل وروابط التحميل للبرامج التي قمت بشرائها. قم بالدفع من خلال بابيبال سواء من خلال حسابك نفسه أو باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

تذكر أيضاً أن تقوم بتنزيل المنتجات التي تود شراء مفاتيح الترخيص الأصلية لها: