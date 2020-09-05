حيل واتساب للمحترفين – طريقة الاستماع لرسائل واتساب الصوتية دون أن يعرف الطرف الآخر

التقنية قد أتاحت لنا الكثير والكثير من المميزات، وإمكانية استخدام واتساب وإرسال رسائل صوتية للأصدقاء والمعارف كانت في حد ذاتها ثورة تقنية في وقت إصدارها، لكن بالرغم من ذلك فواتساب لا يتيح مميزات عديدة فيما يتعلق بالخصوصية، ومثال على ذلك، لا يُمكنك أن تمنع الطرف الآخر من أن يعرف أنك استمعت لرسالته الصوتية Voice Note حتى وإن كنت قد أغلقت ظهور علامة القراءة! لهذا نشارككم اليوم طريقة الاستماع لرسائل واتساب الصوتية ببساطة دون أن يعرف الطرف الآخر! وهذا ضمن حيل واتساب التي نشاركها معكم بشكل مستمر.

طريقة الاستماع لرسائل واتساب الصوتية دون العلامة الزرقاء

الطريقة وبكل بساطة تعتمد على أن واتساب يقوم بتحميل الرسائل الصوتية بشكل تلقائي إلى ملفات هاتفك، والحديث هنا على هواتف أندرويد بالطبع، لذلك يُمكنك ببساطة أن تقوم بالاستماع للرسالة الصوتية مباشرةً دون تشغيلها عبر التطبيق، نظرًا لأنها محفوظة على هاتفك بالفعل!

الطريقة تعتمد على تطبيق خارجي وهو تطبيق Voicey، واستخدام هذا التطبيق بالطبع أسهل من الدخول لمدير الملفات والعبث ضمن المجلدات حتى تجد الملفات الصوتية! لذلك عليك أولًا بتحميل تطبيق Voicey، وهو تطبيق مجّاني وحاصل على تقييمات إيجابية كثيرة:

السعر : مجّاني

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بمجرّد تحميل التطبيق وتنصيبه ستظهر لك واجهة استخدامه البسيطة تلك:

كما يُمكنك أن تلاحظ، التطبيق لا يكبّر الأمور دون داع، هو فقط يقوم بتنفيذ مهمته وهي عرض الرسائل الصوتية بشكل منظّم بداخله، وبجانب كل رسالة يعرض عليك مساحتها وموعد وصولها، وبالضغط عليها يُمكنك أن تستمع للرسالة بشكل طبيعي.

التطبيق أيضًا يتيح لك منع أي شخص من فتحه إلا بإدخال معلومات البصمة، كما يتيح لك حذف الإعلانات أيضًا، لكن لقاء مبلغ مالي ( دولار تقريبًا)، لكن شخصيًا لا أنصحكم بذلك، لأن الهدف الرئيسي هو الاستماع لرسائل واتساب الصوتية دون علم الطرف الآخر ودون العلامة الزرقاء، وهو ما يُمكن تنفيذه دون الشراء.

التطبيق حاليًا لا يقوم بعرض اسم مرسل الرسالة الصوتية بجانبها، لكن لا مشكلة، يُمكنك أن تسمع الرسائل وتميز المرسل، كما أن المطور وعد بإضافة هذه الخاصية قريبًا، وإن كنت تودّ أن تعلم فهذه الخاصية غير متوفرة بداية من الآن نظرًا لأن واتساب لا يقوم بذكر اسم المرسل في ملف الرسالة الصوتية المخزّن ضمن هاتفك، لذلك لا يوجد طريقة لكي يعرفه بها هذا التطبيق.

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