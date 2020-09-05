“الصحة العالمية ليبيا”: الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية خارج عن السيطرة

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة العالمية ليبيا رمضان عصمان السبت، إن الوضع الوبائي الآن أكثر صعوبة خاصة في المنطقة الشرقية التي يٌعد خارج عن السيطرة.

وأضاف عصمان في تصريح للرائد، أن عدد كبير جدا من العاملين الصحيين سواء كانوا أطباء أو كوادر مساعدة أصيبوا بالمنطقة الشرقية وطرابلس وسجلنا عدة وفيات بينهم.

وأوضح عصمان، أن هناك بعض المناطق تتجاوز حالات الوفاة بها خمس أو ست أشخاص واخر وفاة كانت “للدكتورة أسماء بودية من مدينة يفرن” وتسجيل 4 وفيات في يوم واحد بطبرق.

وبين عصمان، أن الوضع في سبها مستقر قليلا الآن من ناحية تسجيل حالات موجبة والوفيات ولكن من الممكن في أي لحظة يحدث انفجار وبائي أخر في سبها.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا وعدة وفيات، وسط تكتم من لجنة كورونا التي يرأسها عبدالرزاق الناظوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية