الصحة العالمية ليبيا”: من الصعب تتبع المخالطين نظرا لزيادة الحالات الجديدة

أكد عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة العالمية ليبيا رمضان عصمان السبت، إنه من الصعب تتبع المخالطين نظرا لزيادة الحالات الجديدة وأن الفيروس في بعض المناطق أصبح خارج عن السيطرة منها بنغازي وطرابلس.

وأوضح عصمان في تصريح للرائد، أن كورونا لم يتحول إلى مرض موسمي ولكن بقرب فصل الشتاء وبدء الانفلونزا سيكون العبء متضاعف أكثر وخاصة وأن الانفلونزا له أعراض متشابهة مع كورونا وأن الأخيرة تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة ولا تؤثر على الأصحاء ولكن الأولى تؤثر على الاصحاء.

وبين عصمان أن المنظمة الآن ستقدم توصيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خاصة بفصل الشتاء أن يقام تحليل خاص بالأنفلونزا لأي حالة قامت بتحليل كورونا وكانت نتيجتها سالبة وهذه العملية هي ما تعرف برصد الأمراض التنفسية.

وكشف عصمان، عن عدم أخذ عينات بأرقام كبيرة هو نظرا لنقص السعة المعملية فلابد من زيادة الأجهزة والناس المختصة المدربة على الأجهزة لزيادة عدد العينات اليومية مشيرا إلى أن البلاد لازلت في الموجة الأولى للفيروس ولا صحة لأخبار الموجة الثانية.

وذكر عصمان، أن المنظمة دعمت مختبرات المركز الوطني ومركز العزل بـ عدد 12 ألف تحليل كورونا ومشغلات “البي سي آر” وستدعم بمواد الوقاية الشخصية مثل الكمامات للكوادر الطبية وفرق الاستجابة السريعة ذاكرا انهم قاموا بجلب أجهزة اكسجين عدد 500 وستوزع على مراكز العزل في كافة أنحاء البلاد.

يشار إلى أن عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة العالمية ليبيا رمضان عصمان قال السبت في تصريح للرائد إن الوضع الوبائي الآن أكثر صعوبة خاصة في المنطقة الشرقية التي يٌعد خارج عن السيطرة.

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