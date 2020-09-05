أطباء عائدين من إيطاليا يصلون غريان لمجابهة كورونا

وصل فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، المتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا إلى مدينة غريان، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده الفريق لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا.

وأوضح المركز انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية في عدة مدن ليبية تتضمن خطة فريق العمل برنامج تدريبي شامل للكوادر الطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة استهدفه البرنامج مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية في مرحلتها الأولى.

يذكر أن ليبيا تشهد ارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت الحالات النشطة 14 ألف و910 حالة، وتسجيل 262 وفاة نتيجة كورونا، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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