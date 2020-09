هل تعاني مع بطارية الهاتف؟.. إليك وحش سامسونغ الجديد Galaxy M51

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن أحدث هواتفها غالكسي M51 من الفئة المتوسطة ببطارية ضخمة.

الهاتف الجديد من سامسونغ ظهر بالفعل على موقع سامسونغ باللغة الألمانية، حيث كشفت عن سعره الذي يبلغ 360 يورو، وموعد توفره للبيع 11 سبتمبر الحالي.

يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع sAMOLED بدقة +FHD تضم ثقبًا في المنتصف للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل. وظهر الهاتف لامع، ويأتي بتدرجات لونية، وتضم الواجهة الخلفية للهاتف كاميرا رباعية العدسة في تصميم مستطيل حيث جاءت العدسات على شكل حرف L.

ووفقًا لموقع سامسونغ باللغة الألمانية، فإن العدسة الأساسية ستكون بدقة 64 ميغابكسل، وكالعادة عدسة بزاوية رؤية واسعة 123 درجة، بدقة 12 ميغابكسل، وعدستين بدقة 5 ميغابكسل إحداهما لدعم العمق والأخرى للتصوير القريب (الماركو).

وتشير تقارير إلى أن الهاتف سيعمل بالمعالج سناب دراغون 730، بينما لم تكشف الشركة عن نوع المعالج واكتفت بالقول إنه ثماني الأنوية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للزيادة إلى 512 غيغابايت عبر منفذ microSD.

أما أهم ما يميز الهاتف الجديد في عائلة M فهو البطارية، حيث ستأتي بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط. ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تعلن عن الهاتف خارج ألمانيا حتى الآن، ومن المتوقع أن تعلن عنه في الهند أولًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

