أفضل الألعاب الإلكترونية التعليمية للأطفال في العام 2020

في الوقت الحالي هُناك الكثير من الألعاب الإلكترونية المُمتعة التي يُمكن أن تُساعد طفلك على التعلم أثناء اللعب فسواء كُنت مُهتم بتعويد طفلك على التكنولوجيا أو كنت تأمل في إلهام ابنك لتعلم المزيد من أساسيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل البرمجة وغيره فبالتأكيد هذا النوع من الألعاب التي سنذكرها في هذا المقال ستكون مُفيدة جداً كما أنها مليئة بالمغامرات والتحديات والمرح، وحتى لا نُطيل دعنا نبدأ في الشرح مُباشرة.

أفضل الألعاب الإلكترونية التعليمية للأطفال:

1. Wonder Workshop Dash

تم الإعلان عن هذا الروبوت الأزرق كواحد من أفضل ألعاب STEM الموجودة وهو بالفعل يُعتبر من أفضل الألعاب الإلكترونية الموجودة في الوقت الحالي فهو مُناسب للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق، تتصل هذه اللعبة بتطبيق مجاني حيث يُمكن للأطفال تعليم الروبوت الخاص بهم جميع أنواع الحيل من الإضاءة إلى تجنب العقبات وحتى الاستجابة للأوامر الصوتية كما يتضمن التطبيق مئات الألغاز والمشاريع لذا تأكد أن الأطفال لن يملوا من اللعبة أبداً، من أهم المُميزات هي أن التطبيق الخاص به يتضمن دروس تعليمية لتعليم الأطفال أساسيات الترميز وكيفية برمجة الروبوت، يبلغ سعر الروبوت 146.77 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون الإمارات: هذا الرابط

2. VTech KidiZoom Camera

إذا كان أطفالك دائماً ما يستعيرون هاتفك أو الكاميرا الخاصة بك لالتقاط الصور فهذه اللعبة ضرورية كونها عُبارة عن كاميرا رقمية متينة مُصممة للأطفال، هذه الكاميرا تقوم بتخزين الصور على بطاقة ذاكرة SD بالإضافة إلى الميزات القياسية مثل التكبير والتصغير، تأتي هذه الكاميرا مع وضع سيلفي وقوالب مُجمعة وتأثيرات صُور والعديد من الألعاب المُضمنة، وكونها مُصممة للأطفال فإن الكاميرا متينة للغاية ويُمكنها تحمل الصدمات، يبلغ سعر هذه الكاميرا 32.38 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

3. LeapFrog My Own Leaptop

صُممت هذه اللعبة لتُشبه جهاز كمبيوتر محمول حقيقي، وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY إلا أنه يتضمن لوحة مفاتيح بأزرار كبيرة مُلونة مُرتبة أبجدي وشاشة ومُكبرات صوت، الجهاز مُتوفر باللون الوردي أو الأخضر، كما أشرت فإنه تم تصميم هذا الكمبيوتر المحمول للأطفال وبالتالي فهو مُتين جداً ولذا يُعتبر من أفضل الألعاب الإلكترونية التعليمية للأطفال، يبلغ سعر هذا الجهاز 21.99 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

4. VTech Little Tablet

هذا التابلت أيضاً يُعتبر أحد أفضل الألعاب الإلكترونية التعليمية للأطفال فهو يتميز بشاشة تغيير الألوان وأزرار الحروف ولوحة مفاتيح البيانو، التابلت يُساعد طفلك على تعلم الحروف والعد وترتيب الأرقام والمطابقة فهو باختصار لعبة تعليمية تحتوي على 12 نشاط تعليمي بمستويات تعلم تقدمية، التابلت أيضاً يتضمن ميزات الأجهزة اللوحية للأطفال والتي تُمكن الآباء التحكم في مستوى الصوت والإغلاق التلقائي لتوفير البطارية، يبلغ سعر اللعبة 17.99 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون الإمارات: هذا الرابط

5. Snap Circuits Snaptricity

هذه الأخيرة عُبارة عن مجموعة أدوات استكشاف الإلكترونيات من Snap Circuits والتي تتضمن أكثر من مشروع من مشاريع STEM حيث سيتعلم الأطفال من خلال هذه اللعبة حل المشكلات أثناء اللعب بالسحر المتمثل في الكهرباء والمغناطيسية، فهذه الدروس تتضمن فهم كيفية عمل الكهرباء في المنزل وكيف تتحكم المفاتيح في الأضواء وأساسيات وظيفة الدائرة، جدير بالذكر أن هذه المجموعة المكونة من 40 قطعة تضمن مغناطيس كهربائي ومُحرك ومصابيح ومفاتيح وبوصلة وأقطاب كهربائية والمزيد، يبلغ سعر اللعبة 30.99 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون الإمارات: هذا الرابط

6. World Geography Kids

إذا كُنت تُريد أن تُعلم أطفالك المزيد حول المواقع الجغرافية والكرة الأرضية ومعرفة الدول حول العالم فهذه اللعبة هي الأفضل بكل تأكيد كونها تُوفر حقائق مُمتعة وتُشغل النشيد الوطني لكل موقع يقوم طفلك بالتأشير عليه من خلال القلم الخاص باللعبة، كما أن اللعبة تُوفر أكبر قدر من المعلومات عن المكان المُشار عليه، وللإشارة تعمل Smart Globe على ثلاث بطاريات AA مُضمنة ولا تحتوي على أسلاك لذا يُمكنك نقلها من غُرفة إلى أُخرى أو أي مكان بالإضافة إلى أنها مثالية للأطفال والكبار من سن 6 سنوات فما فوق، يبلغ سعر اللعبة 109.95 دولار.

لشراء اللعبة من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء اللعبة من أمازون الإمارات: هذا الرابط