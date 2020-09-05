خدمة توصيل “لا تخطر على البال” في اليابان

أدى انتشار فيروس كورونا في اليابان لتراجع مبيعات المطاعم بشكل عام، وهذا ما دفع الياباني ماسانوري سوجيرا كبير الطهاة في مطعم إمازوشي للسوشي الواقع وسط اليابان لابتكار خدمة توصيل جديدة لزيادة المبيعات.

واستعان ماسانوري بأصدقائه الذين يعملون في مركز اللياقة البدنية ويملكون عضلات مفتولة من أجل توصيل الطلبات للزبائن في خدمةٍ أطلق عليها (خدمة توصيل مفتولة العضلات).

وأراد الطاهي الياباني من خلال هذه الخدمة زيادة مبيعات مطعمه، ومساعدة أصدقائه الذين تضرروا من انتشار فيروس كورونا وأصبحوا بلا عمل.

ولكي يحصل الزبون على الخدمة الجديدة، ويصله الطلب على أيدي رياضي مفتول العضلات يجب أن يتجاوز ثمن طلبه 7000 ين ياني أي ما يعادل 66 دولار أمريكي.

يذكر أن الفكرة نالت إعجاب زبائن المطعم الذين سارعوا لطلب خدمة توصيل مفتول العضلات الأمر الذي رفع عائدات المطعم الشهرية لحوالي 1.5 مليون ين باني.

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