مصطفى قمر يطلق جزءا جديدا من ألبوم طرحه عام 1996

أطلق النجم المصري مصطفى قمر أغاني ألبومه الجديد الذي حمل اسم لمن يهمه الأمر 2 على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

ويعد هذا الألبوم الجزء الثاني لألبوم لمن يهمه الأمر الذي طرحه عام 1996.

وتعاون النجم المصري في هذا الألبوم مع المؤلفين رضا زايد، والراحل سامر العجمي، في حين تولى عملية تلحين الألبوم بنفسه بالمشاركة مع أشرف السرخولي.

واحتوى الألبوم الجديد على 7 أغنيات هي: مسافر، عجوز في المدينة، دقي عودك، حبك على جبيني، سوسنة، حنونة، وهغنيلك.

وأبدى عشاق مصطفى قمر سعادتهم بطرح الألبوم الجديد، وتفاعلوا معه بشكلٍ إيجابي.

يذكر أن الجزء الأول من ألبوم لمن يهمه الأمر حقق نجاحاً كبيراً، وضم أغاني أهل الغرام، جحا، سلمولي، كان ليه يوم حبيب، بالإضافة لأغنية نامت المدينة.

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