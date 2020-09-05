تصرف صادم.. مسافرة تسير على جناح طائرة مُتأخرة (فيديو)

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لامرأة أوكرانية فتحت باب الطوارئ في طائرة من طراز بوينغ 737 من أجل السير على جناح الطائرة.

وقالت المرأة التي لم تُكشف هويتها إنها شعرت بالضيق لحدوث عطل فني أدى لتأخر إقلاع الطائرة من مطار برويسبيل الدولي في كييف نحو أنطاليا التركية، لذلك قررت الخروج للحصول على بعض الهواء.

وتفاجأ طاقم الطائرة وركابها بتصرف المرأة غير المسؤول، وطلب كابتن الطائرة منها العودة إلى داخل الطائرة.

واستدعى طاقم الطائرة أمن المطار والطاقم الطبي الذي أجرى اختبار المخدرات والكحول للمرأة، وقال الأطباء إنها لم تكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وقامت الشركة المالكة للطائرة بحظر المرأة من السفر في جميع الرحلات الجوية الأوكرانية مستقبلاً، وأكدت إمكانية فرض عقوبة مالية عليها.

يذكر أن المتحدث باسم مطار برويسبيل الدولي رفض التعليق على هذه الحادثة التي شهدها المطار في آخر أيام شهر أغسطس الماضي.

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