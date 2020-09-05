Honor تطلق جهازين لوحيين بمواصفات مميزة

رفعت شركة Honor الصينية النقاب عن جهازين لوحيين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Honor Pad6 وHonor Pad X6.

وسيعمل الجهاز Honor Pad6 بمعالج HiSilicon Kirin 710A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Magic UI3.1.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على مكبرين صوتيين يدعمان تقنية Huawie Histen 6.1، واي فاي، وبلوتوث.

أما الجهاز Honor Pad X6 فسيعمل بنفس المعالج، ونظام تشغيل وواجهة الهاتف السابق.

وسيزود بشاشة مقاس 9.7 بوصة ودقة عرض 1280*800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 3 غيغا بايت، وسيحتوي على مكبرين صوتيين، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الجهازين اللوحيين الجديدين في الأسواق ولا عن سعرهما.

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