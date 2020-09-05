جديد الصين.. هاتف ذكي مزود بمقياس لحرارة الجسم

شهدت الصين تطوير هاتف ذكي رخيص الثمن مزود بمقياس لحرارة الجسم حمل اسم UMIDIGI A7S.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Media Tek MT6737 بتردد 2 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10 Go.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة مقاومة للماء والرطوبة قياس 6.53 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4150 ميلي أمبير، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

وسيقوم الهاتف الجديد بقياس الحرارة بالاعتماد على تقنيات الأشعة تحت الحمراء، ويتم تفعليه من خلال الضغط على الزر الموجود على الجانب الأيسر للهاتف ووضع أصبع على المستشعر الموجود قرب الكاميرا لإظهار درجة حرارة الجسم.

يذكر أن الصين ستطلق هذا الجهاز في الأسواق العالمية بسعر 69.9 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية