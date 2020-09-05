300 لقاح في سباق “مكافحة كورونا”

استبعد توماس كويني، رئيس الاتحاد الدولي للمصنعين و الجمعيات الصناعية، إمكانية وصول شركات الأدوية للقاح موحد مضاد لفيروس كورونا.

وقال كويني إن شركات الأدوية ستنتج أكثر من لقاح يتناسب مع أنواع المرض المختلفة، وأكد عدم وجود حل سحري لإيقاف الوباء رغم قطعهم لشوط طويل في طريق البحث عن الترياق الذي يقضي على فيروس كورونا.

وأوضح كويني أن الصيدلانيين يبحثون عن أدوية لمقاومة فيروس كورونا بشكل مباشر، وأدوية تزيد من قوة الجهاز المناعية، وأدوية تتعامل مع أعراض الالتهاب بشكل مباشر وتقضي عليها.

وأكد كويني قدرة عقار ديكساميثازون على معالجة المرضى المصابين بحالة خطيرة، وقدرة عقار رديمديسفير على اختصار وقت التعافي.

يذكر أن عدد العلاجات المحتملة لفيروس كورونا في مرحلة البحث أو الاختبار ارتفع من 140 اختبارا في مارس الماضي لأكثر من 300 اختبار في نهاية أغسطس الماضي.

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