سامسونغ تضيف فرداً جديداً لعائلة “Flex”

أضافت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية فرداً جديداً لعائلة حواسيب Flex أطلقت عليه اسم Galaxy Book Flex 5G.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالجات إنتل من الجيل العاشر أو بمعالجات Intel Core i7، وIntel Core i5، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب الجديد بشاشة لمسية مقاس 13.3 بوصة، بدقة عرض 1920*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، ومكبرات صوت مزدوجة بقوة 5 واط تعمل بشكل متوافق مع تقنية AKG.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية، قلم SPN، 4 منافذ Thunderbolt4، منفذ USB-C، منفذ USB-A، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ HDMI.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف حتى الآن عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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