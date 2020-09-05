للمستخدم العادي أو المحترف.. نصائح تقنية قبل شراء أجهزة آبل ماك بوك

تختلف أجهزة ماك بوك الحالية فيما بينها من حيث أداء المعالج بشكل أساسي. ونظرا لأنه لا يمكن ترقية الحواسيب المحمولة من شركة آبل، فإنه من الأفضل عند الشراء اختيار التجهيزات التقنية التي تلبي متطلبات المستخدم على المدى المتوسط على الأقل.

وتنصح مجلة “ماك آند آي” الألمانية بالتعرف على العروض المتوفرة لمقارنة الأسعار، علاوة على أن الأجهزة المستعملة تعتبر من الخيارات الجذابة بسبب انخفاض أسعارها، ويسري ذلك على الموديلات المزودة بلوحة المفاتيح بترفلاي (Butterfly)، والتي تم استعمالها أجيال ثلاثة من أجهزة ماك بوك، وقد تخلت الشركة الأميركية عن لوحة المفاتيح الميكانيكية مع نهاية عام 2019.

وهناك تساؤل حول ما إذا كان من الأفضل انتظار أجهزة ماك بوك الأولى، والتي تعتمد فيها شركة آبل على معالجتها الخاصة بمعمارية آرم (ARM)، والتي سيتم استعمالها بدلا من معالجات إنتل المثبتة حاليا، غير أن الخبراء يرون أنه ليس من الضروري انتظار هذه الأجهزة.

خيار جيد

ولا تزال أجهزة ماك بوك المزودة بمعالجات إنتل تمثل خيارا جيدا في الوقت الحالي، وخاصة لعشاق الألعاب، والأشخاص الذين يرغبون في استعمال نظام مايكروسوفت ويندوز على جهاز الحاسوب المحمول إلى جانب نظام ماك، وقد بات من المؤكد حاليا أنه لن يكون بالإمكان تشغيل نظام ويندوز على الأجهزة المزودة بمعالجات آرم.

وعادة ما ينصح الخبراء بشراء أجهزة جديدة مشمولة بالضمان عند الرغبة في شراء أجهزة ماك بوك، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن الموديلات الجديدة تأتي بلوحة مفاتيح أفضل وأكثر متانة ومعالجات أسرع وذاكرة وصول عشوائي بسعة أكبر، وذاكرة حالة ساكنة (SSD)، التي أصبحت بسعة تخزينية أكبر وتكلفة أقل.

المستخدم العادي

ويمكن للطلبة والمستخدم العادي استعمال جهاز ماك بوك آير موديل 2020، والذي يأتي بمعالج رباعي النوى، مثل جهاز ماك بوك آير كور آي 5 2020 (Macbook Air Core i5 2020) بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة إس إس دي بسعة 256 غيغابايت.

كما يتوفر موديل من الفئة المتوسطة ماك بوك برو 2 إكس تي بي 2020 (Macbook Pro 2x TB (2020) بشاشة قياس 13 بوصة وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة إس إس دي بسعة 512 غيغابايت.

المحترفون

وبالنسبة للمستخدمين المحترفين، الذين يجلسون أمام الشاشة لساعات طويلة أثناء عملهم، فيمكنهم الاعتماد على الموديل ماك بوك برو 13 4 x تي بي 2020 (Macbook Pro 13″ 4x TB (2020) بشاشة قياس 13 بوصة وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة إس إس دي (SSD) سعة تيرابايت واحد، ويمتاز بـ 4 منافذ ثندر بولت (Thunderbolt) ويتناسب مع جميع الاستخدامات بما في ذلك تحرير الفيديو بدقة 4K.

ويتناسب الموديل ماك بوك برو بشاشة قياس 16 بوصة مع الاستخدامات الاحترافية العالية أو المستخدمين، الذين يرغبون في التمتع بأداء أجهزة سطح المكتب أثناء التنقل، ويأتي الموديل ماك بوك برو 16 كور آي 7 (2020 Macbook Pro 16″ Core i7 (2020 بذاكرة وصول عشوائي سعة 32 غيغابايت وذاكرة إس إس ديSSD سعة 2 تيرابايت.

مصدر: الجزيرة نت

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