عمرو دياب يتحرر من كورونا ويحيي حفلا بالسعودية

سيحيي النجم المصري عمرو دياب حفلاً فنياً بحضور الجمهور يوم 13 سبتمبر الجاري على متن سفينة سياحية في السعودية.

وأعلنت الشركة السياحية المالكة للسفينة أن الحفل سيكون الأول للهضبة بحضور الجمهور بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن رحلة السفينة ستستمر في البحر الأحمر لمدة 4 أيام، وسيقوم خلالها النجم المصري بإحياء الحفل والتواصل مع عشاقه.

وأوضحت الشركة بأن تذكرة حضور الحفل ستكون من ضمن حجز الرحلة الذي يبدأ بـ2800 دولار للشخص الواحد.

يذكر أن النجم المصري أطلق مؤخراً أغنية أماكن السهر التي حققت نجاحاً كبيراً، ويستعد لخوض تجربة التمثيل مع نتفليكس من خلال مشاركته في مسلسل درامي مكون من 8 حلقات.

