لماذا يُخفي الدماغ الذكريات السلبية؟

نفى الطبيب الروسي رستم جايفوتدينوف الشائعات التي تقول إن الدماغ البشري يحتفظ بالذكريات السعيدة فقط، ويمحي الذكريات السلبية والمؤلمة.

وقال العالم الذي يشغل منصب الأستاذ المساعد في طب الأعصاب وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية في جامعة قازان الطبية، إن دماغ الإنسان يحتفظ بالذكريات السلبية والإيجابية طوال حياة الإنسان، لكنه يقوم بتقييد الذكريات السلبية، وهذا ما يجعل الإنسان يتذكر اللحظات السعيدة فقط.

وبرر الطبيب الروسي سبب إخفاء الدماغ للذكريات السلبية بتشكيلها خطرا على حياة الإنسان في حال ظلت متاحة له باستمرار.

وأكد وجود أساليب في الطب الشرعي تجعل الإنسان يتذكر كافة الأحاسيس المرئية، السمعية، والجسدية التي مر بها خلال حياته، وهذا ما يثبت نظرية إخفاء الدماغ للذكريات السلبية.

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