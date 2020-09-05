“طلب غريب” من فرنسي رفض ماكرون منحه “الموت الرحيم”

أعلن الفرنسي آلان كوك المصاب بمرضٍ نادرٍ يسبب التصاق جدران أوعيته الدموية عن رغبته ببث ساعاته الأخيرة في الحياة عبر الإنترنت.

قرارٌ اتخذه الرجل البالغ من العمر 57 عاماً بعد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منحه الموت الرحيم أو التخدير الكلي حتى الموت.

وقال آلان إنه يعاني من آلام مبرحة لأن مرضه يؤدي لتوقف أو حدوث قصور في تدفق الدم في الأنسجة، وأكد خضوعه لـ9 عمليات في السنوات الـ4 الماضية مع صدمات كهربائية في الجسم دون أن يشفى من المرض.

وسينهي آلان حياته من خلال التوقف عن تناول الطعام والشراب من غروب يوم الجمعة باستثناء الأدوية المخففة للآلام، وسينقل معاناته في لحظاته الأخيرة يوم السبت عبر الفيس بوك ليظهر أحقيته بطلب استخدام قانون الموت الرحيم، وقال إن عملية وفاته ستستغرق 3 إلى 4 أيام.

وكان الرئيس الفرنسي قد رفض منحه الإذن بالموت الرحيم لأن هذا الأمر مخالف للقانون الفرنسي.

يذكر أن القانون الفرنسي لا يسمح للأشخاص بالاستفادة من قانون الموت الرحيم إلا قبيل وفاتهم المحتّمة بعدة ساعات.

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