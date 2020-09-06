فيروس كورونا: فحوص كشف كوفيد-19 “قد تلتقط فيروسات ميتة”

قول العلماء إن الفحص المختبري الرئيسي المستخدم لتشخيص فيروس كورونا حساس للغاية إلى درجة أنه قادر على التقاط أجزاء من فيروس ميت من عدوى القديمة.

ويصاب معظم الأشخاص بالعدوى لمدة أسبوع تقريبا، ولكن يمكن أن تكون نتيجة فحص الكشف عن الفيروس موجبة بالنسبة لهم على مدار أسابيع بعد ذلك.

ويقول باحثون إن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الحجم الحالي للوباء.

لكن بعض الخبراء يشككون في إمكانية إجراء فحص موثوق به تماما و لا يحتوي على نسبة من الخطأ.

وقال البروفيسور كارل هينغان، أحد واضعي الدراسة، إنه بدلا من إعطاء نتيجة “نعم / لا” بناء على ما إذا تم اكتشاف أي فيروس في العينة، يجب أن يكون لفحوص كشف الأصابة نقطة فاصلة حتى لا تؤدي الكميات الصغيرة جدا من الفيروس إلى نتيجة إيجابية.

ويعتقد أن اكتشاف آثار فيروس قديم يمكن أن يفسر جزئيا سبب ارتفاع عدد الحالات بينما تظل أعداد الحالات التي تدخل إلى المستشفيات مستقرة.

وقد راجع مركز ميديسين بيزد إيفيدنس بجامعة أكسفورد أدلة من 25 دراسة حيث تم وضع عينات من الفيروسات من فحوص تحمل نتيجة إيجابية في صحن زجاجي صغير لمعرفة ما إذا كانت ستنمو.

ويمكن أن تحدد طريقة “الزرع الفيروسي” (زرع الفيروس في خلية مختبريا وملاحظة نموه وفاعليته) هذه ما إذا كان فحص الكشف ذي النتيجة الموجبة قد التقط فيروسا نشطا يمكنه التكاثر والانتشار، أو مجرد بقايا فيروسية ميتة لا تنمو في المختبر أو في داخل الشخص المفحوص.

كيف يتم تشخيص كوفيد؟

يستخدم اختبار مسحة تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي آر، الطريقة التشخيصية القياسية للكشف عن الإصابة بالفيروس، مواد كيميائية لتضخيم المادة الوراثية للفيروس بحيث يمكن دراستها.

ويجب أن تمر عينة الاختبار الخاصة بك بعدد من “الدورات” في المعمل قبل الحصول على ما يكفي من الفيروسات.

ويمكن أن يشير عدد الفيروسات فقط إلى مقدار الفيروسات الموجودة، سواء كانت شظايا صغيرة أو الكثير من الفيروسات الكاملة.

ويبدو أن ذلك بدوره مرتبط بمدى احتمالية أن يكون الفيروس معديا، فالاختبارات التي يجب أن تمر فيها الفيروسات عبر دورات أكثر تقلل احتمالية تكاثرها عند زراعتها في المختبر.

خطر النتيجة الإيجابية الزائفة

ولكن عند إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا تحصل على إجابة بـ “نعم” أو “لا”. ولا يوجد مؤشر على كمية الفيروس الموجودة في العينة، أو مدى احتمالية أن تكون عدوى نشطة.

وسيحصل الشخص الذي تظهر لديه كمية كبيرة من الفيروس النشط والشخص الذي لديه أجزاء متبقية من عدوى انتهت بالفعل على نفس نتيجة الفحص، وهي إيجابية.

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