تعرف على أفضل المنبهات الذكية في العام 2020

المنبهات الذكية تُعتبر من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي بيت، وأتفق معك أنه في وقتنا الحالي تحتوي جميع الهواتف على تطبيقات تنبيه جيدة يُمكن استخدامها ومع ذلك تظل المنبهات الذكية عصرية ويُمكن الاعتماد عليها، ودعنا نتفق أنه لا يُمكننا دائماً الاعتماد على ساعاتنا الداخلية للاستيقاظ في الوقت المُحدد كل صباح وبالتالي أنت بحاجة لمنبه ذكي والجدير بالذكر أنه لا تُوفر المنبهات الذكية الجديدة الموثوقية فحسب بل تُوفر أيضاً ميزات فريدة وتفاعلية تجعل الاستيقاظ والنوم أكثر راحة.

أفضل المنبهات الذكية لهذا العام:

1. Anker Wakey

بدون مُبالغة يُعتبر هذا أحد أفضل المنبهات الذكية التي يُمكن اقتنائها، تعمل لوحة الشحن اللاسلكي 10W Qi الموجودة أعلى المنبه على تسهيل تشغيل هاتفك أثناء النوم، وإذا كُنت تُواجه مُشكلة في النوم ليلاً فيُمكن أن تُساعدك 10 مجموعات صوتية مُحيطة مُحددة مسبقاً على التعمق في النوم، وللإشارة يُتيح لك هذا المُنبه أيضاً إعداد ما يصل إلى 15 مُنبه مُختلف من إجمالي 10 أصوات إيقاظ مختلفة بما في ذلك راديو FM جدير بالذكر أنه يُمكنك استخدام هذا المنبه كمكبر صوت عبر Bluetooth أو سلك aux يبلغ سعر هذا الأخير 89.99 دولار.

لشراء المنبه من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المنبه من أمازون الإمارات: هذا الرابط

2. Emerson SmartSet Alarm

هذا أيضاً أحد أفضل المنبهات الذكية وأكثرها مبيعاً فهو يحتوي على شاشة عرض LED سماوية مقاس 1.4 بوصة كما أنه سهل البرمجة ويُضيف ضوء الليل الأزرق ليُوفر لك رُؤية الساعة في الليل، جدير بالذكر أنه يُمكن برمجة المنبه للعمل في أيام الأسبوع فقط أو عُطلات نهاية الأسبوع فقط أو جميع أيام الأسبوع السبعة، كما يُمكنك ضبط المنبه لإيقاظك على مُوسيقى FM المفضلة لديك أو محطة الأخبار أو على الجرس، يُمكن استخدام هذا المنبه أيضاً لشحن الهاتف، يبلغ سعر هذا المنبه 39.99 دولار.

لشراء المنبه من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المنبه من أمازون الإمارات: هذا الرابط

3. Ruggie Alarm Clock

مُشكلتنا الرئيسية مع المُنبهات بشكل عام هي أننا نضغط على زر الغفوة مراراً وتكراراً وهذه مُشكلة كبيرة لكن مع هذا المنبه الذكي الذي يُعتبر أحد أفضل المنبهات الذكية على الإطلاق سيتم حل هذه المشكلة تماماً، لأنه يتطلب الوقوف والضغط عليه لمُدة ثلاث ثوان حتى يتوقف المنبه، كما يُمكن ضبط المنبه على 120 ديسيبل لإزعاجك أكثر من السرير، شخصياً أرى أن هذا هو أفضل وسيلة لإيقاظك وبخاصة إن كُنت تُعاني من مشكلة الضغط على زر الغفوة كثيراً، يبلغ سعر هذا المنبه 94.99 دولار.

لشراء المنبه من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المنبه من أمازون الإمارات: هذا الرابط

4. Philips SmartSleep

بالنسبة للأشخاص الذين ينامون في الضوء يُمكن أن تكون الإنذارات الصوتية مُزعجة إلى حد ما ولحسن الحظ يستخدم هذا المصباح توهج لطيف ودافئ مع المؤثرات الصوتية الطبيعية بدلاً من التنبيه المُستمر لإخراجك من السرير كباقي المنبهات، من أهم مُميزات هذا المنبه أنه يقوم بعمل مُحاكاة شروق الشمس وبه 20 إعداد للسطوع للتخصيص الأمثل، جدير بالذكر أنه يزداد سطوع الضوء ببطء بين 20 و 40 دقيقة قبل وقت التنبيه المطلوب، يبلغ سعر هذا المُنبه 49.95 دولار.

لشراء المنبه من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المنبه من أمازون الإمارات: هذا الرابط

5. AmazonBasics

هذا الأخير في هذه القائمة يُعتبر مُنبه رقمي مع شاشة LED كبيرة مقاس 1.4 بوصة ذات سطوح قابل للتعديل للتحقق بسهولة من الوقت في لمح البصر، هذا الأخير أيضاً يُوفر أجهزة إنذار مُزدوجة ومثالية لأوقات الاستيقاظ المُنفصلة في أيام الأسبوع وعُطلة نهاية الأسبوع وبالنسبة للتنبيه فيُمكنك اختيار إما راديو FM أو خيار صوت التنبيه، يتوفر هذا المُنبه على منفذ USB لشحن الهواتف الذكية وكذلك على خط صوت للاتصال بمشغل mp3 وأما عن السعر فيبلغ سعر هذا المنبه 19.79 دولار.

لشراء المنبه من أمازون العالمي: من هُنا