مكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية داخل بلديات طرابلس الكبرى لاحتواء كورونا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، حملة وطنية للتوعية المجتمعية داخل بلديات طرابلس الكبرى تستهدف أولا بلدية سوق الجمعة.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية أن هذه الحملة الوطنية تهدف للتوعية المجتمعية وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره مشيرا إلى أن الحملة بمشاركة مديرية أمن طرابلس والهيئة العامة للأوقاف ومفوضية الكشاف والمرشدات ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني ومنظمتي اليونيسيف والهجرة الدولية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق في 22 من أغسطس الماضي حملة توعوية ببلدية مصراتة استمرت 10 أيام شملت برنامج توعوي كامل ضمن حملة المركز احتواء فيروس كورونا.

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