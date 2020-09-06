تعلمي كيف تختارين كريم الحماية المناسب تماماً لبشرتك

يعتبر كريم الحماية من أشعة الشمس من أساسيات العناية اليومية بالبشرة. فهو يؤمن لها الوقاية في مواجهة الأشعة التي يمكن أن تسبب مع مرور الوقت الشيخوخة المبكرة. ولهذا يجب اختيار منتج مناسب يوفر تلك الحماية بفعالية. وفي هذه الحالة يجب الانتباه إلى بعض المعايير والقواعد. إذاً تعلمي منذ الآن كيف تختارين كريم الحماية المناسب تماماً لنوع بشرتك.

تتوفر كريمات الحماية من أشعة الشمس بدرجات مختلفة تتراوح بين 10 و50 وما فوق. ومن الضروري في هذه الحالة معرفة الدرجة المناسبة لطبيعة البشرة ونوعها. وهذا ما يجب مراعاته في هذه الحالة.

تحتاج البشرة فاتحة اللون إلى درجة حماية أعلى من تلك التي يجب توفيرها للبشرة السمراء. وفي هذه الحالة يجب اختيار كريم حماية بدرجة لا تقل عن 50 SPF. أما للبشرة الداكنة أو الحنطية أو غير الفاتحة فمن الممكن تطبيق منتج بدرج 30.

ونقصد بهذا مدة التعرض لأشعة الشمس. فمن الضروري رفع درجة الحماية في حال البقاء في مكان مشمس لساعات طويلة. كما يجب الحرص على فعل هذا إذا كان يتم الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر مثلاً لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 ساعات. فهذا يمنع تأثير الأشعة الزرقاء الخطرة على البشرة ويحد من احتمال معاناتها من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

وفي المقابل من الضروري تطبيق طرق الحماية اليومية للبشرة. ومنها أن يتم تنظيفها بشكل جيد يومياً قبل الذهاب إلى النوم. فهذا يساعد على تخليصها من الأوساخ وبقايا الدخان والغبار والمكياج ويحد من انسداد مسامتها وظهور البثور والشوائب عليها. كذلك ومن أجل حماية البشرة بشكل فعالة يجب اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي. ويعني هذا التخلي عن الأطعمة الدسمة وشرب 8 أكواب من الماء والنوم لعدد ساعات كاف وممارسة التمارين الرياضية.

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