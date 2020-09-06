الوضع المظلم في فيسبوك – مشاهدة القصص وتحميلها بشكل سرّي وقراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر

تطبيق فيسبوك على أندرويد ليس أفضل تطبيق يُمكنك أن تتعامل معه خصوصًا ولو بشكل يومي، التطبيق ينقصه عدد من المميزات والخواص ولعلّ أهمها هي خاصية الوضع المظلم في فيسبوك، والتي بدأت في التوفّر للتطبيقات الأخرى منذ أكثر من عام كامل، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فأنت في بعض الحالات تكون بحاجة لتنفيذ بعض العمليات وبعض الخدع والتي لا يسمح لك بها التطبيق الرسمي، لهذا نعرض عليكم تطبيق مجّاني وبارز جدًا وهو تطبيق Bluer.

الوضع المظلم في فيسبوك وعدد كبير جدًا من الخصائص

تطبيق Bluer هو تطبيق مجّاني متوفّر على متجر جوجل بلاي (أي للاندرويد فقط) منذ فترة طويلة جدًا، والتطبيق قد حصد آلاف التحميلات والتقييمات الإيجابية، وهذا ما جعلنا نشاركه معكم، التطبيق عبارة عن Mod أو نسخة معدّلة من تطبيق فيسبوك مع عدد كبير من الخصائص والتي يُمكن أن نلخّصها في:

• تشغيل الوضع المظلم في فيسبوك بشكل كامل مع إمكانيات تخصيص متقدمة.

• إمكانية مشاهدة وتحميل القصص Stories دون أن يعلم الطرف الآخر.

• إمكانية قراءة الرسائل دون علم الطرف الآخر، أيضًا إخفاء علامة الكتابة عندما تكون تكتب رسالة.

• إمكانية استخدام الماسنجر وكل خصائصه مباشرةً من داخل التطبيق.

• إمكانية حذف الإعلانات بشكل كامل وإضافة أكثر من حساب في نفس الوقت.

بشكل عام نحن نشارككم هذا التطبيق نظرًا لمميزاته، وفي واقع الحال هناك تطبيقات عديدة تقدّم تجربة استخدام مختلفة للفيسبوك غير التطبيق الرسمي، لكن استخدام التطبيق هو أمر راجع لك وعلى مسؤوليتك، سمعة التطبيق جيدة ولا يسبب مشاكل، لكننا فقط ننوه، لاحظ أيضًا أن بعض الخصائص تحتاج اشتراك مدفوع.

لعل الاستخدام الأمثل لهذا التطبيق هو فقط لقراءة الرسائل دون إعلام الطرف الآخر وأيضًا مشاهدة وتحميل القصص دون علم الطرف الآخر، أضف إلى ذلك إمكانيات عديدة يُمكنك اكتشافها بنفسك، لكن من حيث الاستخدام اليومي للتطبيق بدلًا من تطبيق فيسبوك الرئيسي فهو أمر يعتمد على ذوقك الشخصي، أنا شخصيًا معتاد على التطبيق الرسمي.

السعر : مجّاني