دراسة علمية: التدخين يزيد من نشاط انتشار جينات فيروس كورونا بالجسم

كشفت دراسة علمية الأحد، أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بفيروس كورونا فيمكن لـ 3 سجائر أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار الفيروس بصورة أسرع بالجسم.

وفي ذات السياق قال فريق البحث الدولي بجامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية إن مستويات إنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر وأن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة زاد من مستويات جينات ACE2 التي تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية وفق وكالة “سبوتنك” الروسية.

يشار إلى أن الإخصائية بالمركز الوطني للمعلومات الصحية في جامعة كاليفورنيا “سالي آدامز” قالت في 17 يوليو الماضي إن الدلائل الحديثة تشير إلى أن التدخين مرتبط باحتمالية أكبر لتقدم أعراض كوفيد-19، بما في ذلك زيادة شدة المرض أو دخول وحدة العناية المركزة أو الوفاة وأن التدخين له آثار كبيرة على الشباب، الذين عادة ما يكون لديهم معدلات منخفضة لمعظم الأمراض المزمنة”.

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