أفضل الملحقات والإكسسوارات لهواتف سامسونج في العام 2020

إذا كُنت تبحث عن أفضل الملحقات والإكسسوارات الخاصة بهواتف سامسونج فأنت في المكان الصحيح لأننا في هذا المقال سنقوم باستعراض أفضل الإكسسوارات التي يُمكن أن تُساعدك على استغلال هاتفك السامسونج بشكل أفضل، مع العلم أنه سبق وتطرقنا مُنذ أيام قليلة عن الآيفون في مقال بعنوان “أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة للأيفون في عام 2020“ وحتى نكون مُنصفين فها نحن اليوم في هذا المقال نتحدث عن أفضل الملحقات والإكسسوارات لهواتف سامسونج، وحتى لا نُطيل دعنا نبدأ مُباشرة.

أفضل الملحقات والإكسسوارات لهواتف سامسونج:

1 . Samsung Galaxy Buds

تُعتبر السماعات بشكل عام من أهم الملحقات والإكسسوارات التي يُمكن استخدامها مع الهواتف، والسماعة التي معنا هي من طرف شركة سامسونج وهي باختصار سماعات أُذن مُناسبة تماماً لعزلك عن الضوضاء المشتتة بحيث يُمكنك الاستمرار في التركيز على ما تُريد وكذلك إذا كُنت ترغب في إجراء تصفية في بعض العالم الخارجي لتكون أكثر تناغماً مع مُحيطك فيمكنك تشغيل Ambient Aware2 من مُميزات هذه السماعة أنها تعمل حتى 11 ساعة من الموسيقى بدون توقف بشحنة واحدة والمُميز أيضاً أنه تمنحك 3 دقائق من الشحن ساعة واحدة م التشغيل، يبلغ سعر السماعة129.99 دولار.

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2 . Samsung Galaxy Watch

تُعتبر هذه الساعة الذكية بمقاسين 40 مم أو 44 مم وهي الرفيق المثالي لهاتفك الذكي من سامسونج وتتميز بشاشة Super AMOLED نابضة بالحياة وتدير برنامج Tizen من سامسونج، ومن مُميزاتها أن هُناك إطار رقمي دوار ذكي ويحتوي على جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية التي قد ترغب فيها بما في ذلك مُستشعر مُعدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي GPS وللإشارة تم تصنيف هذه الساعة بمعيار IP68 لذا لا يُمثل الماء أو العرق مُشكلة، جدير بالذكر أنها تتميز بمساحة تخزين 4 جيجابايت للموسيقى كما أنها تدعم مجموعة من التطبيقات المفيدة، يبلغ سعر الساعة 249 دولار.

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3 . Samsung Fast Charge

أيضاً الشواحن اللاسلكية تُعتبر من أفضل الملحقات والإكسسوارات لهواتف سامسونج حيث يدعم هذا الشاحن معيارFast Charge 2.0 من سامسونج مما يعني أنه يُمكنه توفير ما يصل إلى 15 واط للشحن بأقصى سُرعة شحن لاسلكي، يُمكن استخدام هذا الشاحن كحامل للهاتف لمُشاهدة الأفلام أو مُكالمات الفيديو بدون استخدام اليدين، أيضاً يحتوي على مروحة تبريد بالداخل ويوجد ضوء LED أخضر في الأسفل، يأتي أيضاً مع شاحن بقوة 25 وات وكابل USB-C يبلغ سعر هذا الشاحن53.47 دولار.

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4 . Phone Camera Lens

بالرغم من أن هذه العدسة تأتي بسعر مُناسب جداً إلا أنها ذات جودة مُمتازة على عكس عدسات الهاتف الأرخص الأُخرى، تم تصميم مجموعة العدسات الموجودة في هذه الحزمة من الألومنيوم الصناعي إلى جانب العدسات البصرية المُتميزة حتى تتمكن من التقاط الصور بوضوح وتفاصيل مُذهلة، وبالفعل مع هذه العدسات لا مزيد من التظليل ولا مزيد من الضباب ولا مزيد من الانكسار، جدير بالذكر أن هذه العدسات مُتوافقة مع عدد كبير من الهواتف وليس مع فئة سامسونج فقط، يبلغ سعر العدسة 26.99 دولار.

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5 . HP Photo Printer

يُمكن من خلال هذه الطابعة الرائعة طباعة الصور مباشرة من معرض هاتفك ومُشاركتها مع أصدقائك بدون مشاكل، ومن أهم مُميزات هذه الطابعة أنه بإمكانها الاتصال بأجهزة مُتعددة في وقت واحد مما يسمح لك بطباعة جماعية كما تتميز بوضع السكون الذي يبقيها مُتصلة دون استنزاف البطارية، تقوم هذه الطابعة بإخراج صور بظهر لاصق مقاس 2 × 3 بوصات، جدير بالذكر أنها تأتي مع ضمان لمُدة عام كامل ولهذا أعتبرها من أفضل الملحقات والإكسسوارات للهواتف بشكل عام، يبلغ سعر هذه الطابعة 79.99 دولار.

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