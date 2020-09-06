تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة تستحق تجربتك تشمل العملية المفيدة والألعاب الرائعة!

لعلّ واحدة من أهم هوايات مستخدميّ الهواتف الذكية هي تجربة تطبيقات وألعاب جديدة تحقق لهم الاستفادة الكاملة من هواتفهم ونحن في أخبار التطبيقات نعرف ذلك! لذلك وكالعادة نشارككم في مقال تطبيقات الاندرويد للأسبوع أي تطبيقات اندرويد مميزة تستحق تجربتكم وكذلك هو الحال بالنسبة للألعاب، هذا إلى جانب التطبيقات المدفوعة المتاحة مجانًا لفترة محدودة من الوقت وننصحكم دائمًا بتحميلها بشكل مباشر في حالة حازت إعجابكم، هذا لأنها لا تبقى على هذا الحال لفترة طويلة.

تطبيق Take Care of Youtself – نصائح الخبراء للعناية بنفسك!



هذا التطبيق المميز يأتي من تطوير شركة فيليبس المشهورة بإنتاج طيف واسع من الأجهزة الكهربائية وأهمها أجهزة العناية الشخصية، ومن خلال هذا التطبيق تشارك الشركة العريقة أهم المعلومات، الحقائق والمقالات حول الاعتناء بنفسك وبجسدك وحالتك النفسية أيضًا بشكل احترافي ومنظّم.. تطبيق يستحق المطالعة.

السعر : مجّاني

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تطبيق CocoFax – كيفية إرسال رسائل الفاكس من هاتفك!



نعم، هل تتذكر أجهزة الفاكس؟ تلك الأجهزة المريبة التي تشبه الهواتف التقليدية والتي تكون قادرة على استلام الرسائل النصية في نفس الوقت؟ هذا التطبيق يتيح لك إرسال رسائل الفاكس لأي رقم فاكس في أكثر من 180 دولة! التطبيق يوفّر أيضًا تجربة مجانية بالكامل لمدة شهر كامل، وأنا حقًا لا أعلم لماذا قد نحتاجه! لكن وجب التنويه عنه نظرًا لظهوره بشكل قوي في المجتمع التقني مؤخرًا.

السعر : مجّاني

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متصفّح فايرفوكس في إصداره الأخير – Firefox Browser



مرّة أخرى أشارككم هذا التطبيق، وهذا صراحةً لأني من مستخدمي فايرفوكس الأوفياء، لكن لا ننكر أن المتصفّح كان يعاني حقًا من مشكلة كبيرة وهي تصميمه القديم، هذا إلى أن قامت شركة موزيلا غير الربحية والمطورة للمتصفح بإطلاق الجيل الجديد كليًا منه، وهو الذي يقدّم عشرات الخواص الجديدة أهمها دعم الوضع الليلي، منع التعقّب والتجسس وإعادة تصميم كاملة لواجهة التطبيق مع خاصية الـCollections لجمع التبويبات المهمة في مكان واحد.

السعر : مجّاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق AutoSync – المزامنة مع كافة الخدمات في نفس الوقت



هل تعتمد على أكثر من خدمة تخزين سحابي في نفس الوقت؟ (مثل جوجل درايف، ون درايف، ميجا، دروب بوكس) وهل تريد أن تقوم بمزامنة ملفاتك مع كافة تلك الخدمات في نفس الوقت وبشكل سريع واحترافي؟ هذا دور تطبيق AutoSync والذي يعمل على المزامنة والنسخ الاحتياطي بشكل تلقائي مع كافة تلك الخدمات بمجرّد ضبط إعداداته، التطبيق لازال جديدًا وفي مرحلة الوصول المبكّر، لكنه يستحق التجربة إن كنت مهتمًا بهذا المجال من الأساس.

السعر : مجّاني

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لعبة Hills Legend – من أبرز ألعاب الأكشن والرعب للاندرويد



هذه اللعبة هي لعبة مدفوعة من الأساس تعتمد على منظور الشخص الأول في اللعب، وهي لعبة أكشن ورعب من المقام الأول، وبالرغم من أنها مدفوعة إلا أنها قد حصلت على تقييمات وتحميلات كثيرة تجعلها تستحق التجربة! كما أن اللعبة تقدّم قصة جيّدة ضمن أجواء مظلمة.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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لعبة Take Away 3D لعبة جري لا نهائي ثلاثية الأبعاد



هذه اللعبة من أنواع الألعاب المحبوبة والتي تقدّم تجربة جري ثلاثية الأبعاد للأمام، تمامًا مثل سب واي أو مينيون رش، وهي ألعاب يميل لها الأطفال أكثر، لكنها وفي نفس الوقت تصلح لكافة الأعمار نظرًا لأنها مسليّة وتمضي الوقت! ننصحك بتجربتها خصوصًا أنها مجانية لفترة محدودة ولا تضم أي إعلانات.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق IQUISPON 360 لصناعة فيديوهات 360 درجة بسهولة



هذا التطبيق وبكل بساطة يتيح لك إنشاء فيديوهات ذات زاوية 360 درجة! وهذا بسهولة ودون الحاجة لأجهزة مخصصة لذلك، كما يتيح لك التطبيق إضافة تأثيرات مميزة على الفيديو النهائي، هذا أخذًا في الاعتبار أن التطبيق يحتاج صور 360 درجة لكي ينشئ هذه الفيديوهات، عدد كبير من الأجهزة قادر على التقاطها في الوقت الحالي، هذا إلى جانب عدد كبير من الخصائص يُمكنك أن تجربها.

السعر : مجّاني

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تطبيق Voicey للاستماع لرسائل الواتساب دون العلامة الزرقاء



كما شاركناكم سابقًا، يتيح لك هذا التطبيق المجاني إمكانية الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية والمرسلة من الأصدقاء وجهات الإتصال بشكل مباشر دون ظهور علامة الاستماع الزرقاء لدى الطرف الآخر! كما يُمكنك أن تعرف كافة التفاصيل حول هذا التطبيق من المقال السابق والمخصص له.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

