“فشل جديد” في معركة العالم ضد كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها أطباء برازيليون ونُشرت في مجلة لانسيت العلمية فشل العقار الأزيثرومايسين (ثاني أكثر عقار لعلاج كورونا في العالم) في علاج الحالات الحرجة.

وشملت الدراسة 397 مريضا بكورونا مكثوا في 57 مستشفى برازيلي في الفترة ما بين 28 مارس و19 مايو الماضيين.

وقال أحد الأطباء المشاركين في الدراسة إن الأزيثرومايسين غير فعال في علاج الحالات الحرجة، وقد يفيد في علاج الحالات البسيطة أحياناً، وأوضح أن هذا العقار موصى به لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الإصابة بالبكتريا.

وأكد الأطباء المشاركون في الدراسة عدم احتواء عقار الأزيثرومايسين على أي خصائص مفيدة لعلاج فيروس كورونا.

يذكر أن هذه الدراسة ستعمل على تغيير النظرة لعقار الأزيثرومايسين، مما يؤدي لتغيير طرق علاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا.

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