رجل يُحطم رقمه القياسي السابق في حدث تاريخي.. شاهد

دخل النمساوي جوزيف كويبيريل التاريخ بعدما نجح في الوقف داخل صندوق مليء بمكعبات الثلج لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية محطماً بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله العام الماضي وبلغ ساعتين و8 دقائق و47 ثانية.

وقام الرجل البالغ من العمر 42 عاماً بتنفيذ المهمة في مدينة ميلك النمساوية الواقعة على نهر الدانوب، حيث نزل في صندوق شفاف يحتوي على مكعباتٍ من الثلج وصلت لكتفيه مرتدياً سروالاً للسباحة فقط، وضاماً ذراعيه لصدره.

ووثّق عدد من أصدقاء جوزيف وبعض الصحفيين الذين حضروا للمكان هذا الحدث التاريخي عبر تسجيلهم لمقاطع فيديو ونشرها عبر الإنترنت.

من جهة أخرى عبّر جوزيف كوريبيريل عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال بعد خروجه من الصندوق إن الجلوس بالشمس والشعور بالدفء أمر جميل، وطلب من أصدقائه إعطاءه جوارب ليرتديها لأن القدم أول جزء في الجسم يحتاج إلى التدفئة.

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