“أميتاب باتشان” يبدأ تصوير أول أعماله بعد تعافيه من كورونا

أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان عن بدء تصوير الموسم الجديد من برنامج من سيربح المليون الذي سيكون باكورة أعماله بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر النجم البوليودي صوراً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر التزامه وفريق العمل بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم تعقيمه عند بوابة الدخول، وارتدى الكمامة والقفازات في الاستديو.

وقال النجم الكبير إن عمليات تصوير الموسم 12 من برنامج KPC بدأت بمعدل 5 ساعات تصوير يومياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

يذكر أن النجم الهندي أصيب بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي رفقة ابنه وزوجة ابنه وحفيدته، قبل أن يتعافى منه في بداية أغسطس الماضي بعد 22 يوماً قضاها في المستشفى.

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