كشفت شركة Honor الصينية عن ساعتين مناسبتين لعشاق المغامرة أطلقت عليهما اسم Honor G5 Pro، وHonor Watch A5.

وستعمل الساعة Honor G5 Pro بمعالج Kirin A1، وستزود بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة، ودقة عرض 454*454 بيكسل، وبهيكل مقاوم للصدمات والصدأ.

وستحتوي هذه الساعة على ميزات مناسبة للمغامرين كمعرفة حالة المد والجزر، التنبؤ بالطقس، ومعرفة حالة ألواح التزلج على الجليد، بالإضافة لاحتوائها على أكثر من 100 تمرين، وقدرتها على قياس معدل ضربات القلب، مراقبة الأوكسجين في الدم، ومراقبة أنماط النوم.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة يومين في حال تم تشغيل كافة الميزات الموجودة فيها، ولمدة 25 يوماً في وضع الطاقة المنخفضة.

أما الساعة Honor Watch A5 فستأتي بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة ودقة عرض تصل إلى 456*80 بيكسل.

وستدعم هذه الساعة ميزة Always on، وستحتوي على بطارية تعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، وتدعم خاصية الشحن السريع التي تتيح إعادة شحنها خلال نصف ساعة فقط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعتين الجديدتين يوم 7 سبتمبر الجاري بسعر 250 يورو للساعة Honor G5 Pro، و100 يورو للساعة Honor Watch A5.

The post Honor تطلق ساعتين مميزتين بالمواصفات والسعر appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية