تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة عملية مهمة وممتازة بالاضافة للألعاب الجديدة متاحة للتحميل مجاناً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Screeny 3.0 لحذف لقطات الشاشة والصور الغير ضرورية

هل أنت من المستخدمين الذين يقومون دائماً بأخذ لقطات للشاشة Screenshots ؟ هذا التطبيق مفيد للغاية حيث يمكنك من إدارة لقطات الشاشة المخزنة على الجهاز وحذف الغير ضروري منها بسهولة وضغطة زر اعتماداً على التاريخ وسهولة حذف لقطات الشاشة القديمة. أيضاً يتيح مزايا أخرى مثل حالة الذاكرة العشوائية والاتصال بالإنترنت وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Resizable لإعادة ضبط حجم الصور

التطبيق عبارة عن أداة صغيرة ومهمة من أجل إعادة ضبط حجم الصور وأبعادها بسهولة وبضغطة زر إما بالتصغير أو التكبير أو ضبط الأبعاد لأغراض معينة مثل صورة الكوفر لفيسبوك أو تويتر مثلاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Remini لإصلاح وترميم الصور والفيديو وتلوين الصور القديمة

هو تطبيق مميز يقوم بإصلاح الصور المشوشة وذات الجودة الضعيفة وكذلك تحسين الفيديو وتلوين الصور القديمة وعمل بعض التأثيرات الاحترافية مثل تأثير البورتريه اعتماداً على تقنيات معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي. التطبيق متاح للتحميل والتجربة مجاناً ويوفر لك يومياً 5 محاولات مجانية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق 3D Anatomy – تشريح الجسم البشري

من التطبيقات التي لا غنى عنها لطلاب الكليات الطبية والتربية الرياضية وكذلك الأطباء. التطبيق يعرض تشريح الجسم البشري بصورة ثلاثية الأبعاد مع بما في ذلك العظام والعضلات والأعضاء الداخلية مع سهولة البحث وحفظ الصور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Taurus Workout Tracker لهواة التمارين الرياضية

إذا كنت من هواة ممارسة التمارين الرياضية والذهاب إلى صالات الجيم، فهذا التطبيق سوف يفيدك فهو يتيح لك تسجيل التمارين التي قمت بأدائها والأوزان التي تمرنت بها وعدد المجموعات والعدات، وكذلك متابعة تقدمك في التمارين من خلال الرسم البياني.

السعر : مجاني

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لعبة Wormster Dash

هي لعبة ذات رسوميات فريدة من نوعها تبدو وكأنها مرسومة بخط اليد. أنت في اللعبة قد أيقظت وحش خطير وعليك التغلب عليه وتفادي الفخاخ في الممرات الخفية، وتجاوز المراحل بنجاح.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Finding

هي لعبة تحكي عن طفل وجد زهرة وبدأ رحلة في البحث عن ذاته وفي مراحل اللعبة المختلفة هناك تحديات يجب تجاوزها مصحوبة بمناظر طبيعية وموسيقى تصويرية جميلة، وفي نهاية كل مرحلة سوف تحصل على هدية وهي خلفية مميزة يمكن حفظها على الجهاز.

السعر : مجاني لفترة محدودة