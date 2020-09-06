سامسونغ تكشف ميزات “Galaxy A21s” الأنيق

أضافت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية فرداً جديداً لعائلة Galaxy A أطلقت عليه اسم Galaxy A21s.

وسيعمل هذا الهاتف الجديد بمعالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G52 MP1، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومعدل سطوع 270 شمعةم، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، مزودة بخاصية التعرّف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل، 8 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، والذاكرة العشوائية بسعة 3،4،6 غيغا بايت.

ويتميز هذا الهاتف بهيكله الأنيق المصنوع من المعدن، والزجاج، والبلاستيك، والقادر على مقاومة الماء، الغبار، والرطوبة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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