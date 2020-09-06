“أرقام قياسية” لمغامرة باستخدام البالونات.. شاهد

تمكن لاعب الخدع الأمريكي ديفيد بلين من الطيران بارتفاع 24 ألف قدم باستخدام البالونات، في محاولة لتقليد مشهد من الفيلم الفرنسي البالون الأحمر.

ووثق ديفيد هذا الحادث بمقطع فيديو نشره على قناته الرسمية في موقع يوتيوب تحت اسم صعود ديفيد بلين.

ونفّذ المغامر الأمريكي المهمة في صحراء أريزونا يوم 2 سبتمبر الجاري، واستعان بـ 52 بالوناً مملوءا بغاز الهيليوم، ومظلات من أجل القفز، بالإضافة لجهاز تنفس صناعي، وبدأ مهمته بإسقاط 3 كيلو من الأوزان ليرتفع بمعدل 150 مترا في الدقيقة حتى وصل لارتفاع 24 ألف قدم حيث تُحلق الطائرات التجارية، قبل أن يهبط بواسطة مظلة في مهبط للطائرات موجود في صحراء أريزونا.

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي نشره ديفيد بلين حقق أرقاماً قياسية، إذ بلغت مشاهداته أكثر من 11 مليون مشاهدة، ودخل تصنيف أكثر المقاطع رواجاً على يوتيوب.

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