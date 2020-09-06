تعرف على أغرب أرقام قياسية مسجلة في موسوعة “غينيس”

تمتلئ موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالإنجازات غير التقليدية الفريدة من نوعها حيث سعى أصحابها لتخليد أسمائهم بشكل جديد، وعرضت مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية أغرب وأطرف تلك الإنجازات نذكر بعضها فيما يلي:

وفي 28 يوليو من عام 2013 قام 1213 شخصا بتحطيم رقم قياسي جديد حيث قاموا بوضع أقنعة على وجوههم لمدة 10 دقائق في نفس الوقت في تايبيه الصينية.

وفي فبراير من عام 2013، ركض 4483 شخصاً بالطوق لمدة سبع دقائق ليسجلوا رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأشخاص في وقت واحد، وأقيم الحدث في جامعة تاماسات في بانكوك.

إيتيبار إلتشيف أو الرجل المغناطيسي، من تبليسي، يملك رقمًا قياسيًا من أغرب ما يكون، ففي عام 2011 في جورجيا تمكن من جذب 50 ملعقة معدنية إلى جسده.

وفي عام 2011 سجل الصيني جين سونغ هاو رقميًا قياسيًا لأطول وقت يقضيه شخص تحت الثلج وكان 46 دقيقة و 7 ثوانٍ

وحطم السلوفاكي ميلان روسكوف رقمًا قياسيًا جديدًا بممارسة لعبة الخفة Juggling بثلاثة مناشير كهربائية، 62 مرة متتالية، ليتفوق بذلك على رقمه القياسي السابق وهو 35 مرة.

وفي شمال إنجلترا نجح بيت جلازبروك في تحقيق رقم قياسي بزرع أكبر بصلة فى العالم وتزن 17 رطلاً.

وفى أبريل 2012 حطم الصيني شي بينغ رقمًا قياسيًا بتغطية جسده بـ 331 ألف نحلة ويصل وزنهم إلى 73 رطلًا بينما كان الرقم السابق 59 رطلًا من النحل.

وتم تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر مجسم ديناصور مصنوع من الخيام حيث تم وضع 900 خيمة على شاطئ في مدينة تشينغداو الصينية في أكتوبر من عام 2012.

ويحمل مصمم الأزياء الياباني كازوهيرو واتانابي، الرقم القياسي في أطول قصة شعر (موهوك) في العالم حيث بلغ ارتفاع القصة 3 أقدام و 8 بوصات وذلك في عام 2012 وهي قصة يابانية اشتهرت في الثمانينيات.

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