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آلام الظهر.. تكون مزمنة في هذه الحالات

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مؤسسة المعرفة الصحية الألمانية إن آلام الظهر تكون مزمنة في حال استمرت لأكثر من 3 أشهر بشكل متواصل.

وحددت المؤسسة الألمانية أسباب حدوث آلام الظهر بأسباب عضوية كالروماتيزم، الفصال العظمي، هشاشة العظام، تشوهات العمود الفقري، وأمراض السرطان، وأسباب نفسية كالتوتر النفسي الناجم عن ضغوط وأعباء الحياة الوظيفية والشخصية، بالإضافة للنظرة التشاؤمية والاكتئاب.

وأوصت مؤسسة المعرفة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من آلام في الظهر بتخصيص مذكرات يومية يسجلون عليها أوقات حدوث الآلام، موضعها، الظروف التي أدت لحدوثها، ومدتها، وما إذا كانت تأتي بصورة مستمرة أو على شكل نوبات تحدث من حين لآخر.

وقالت المؤسسة الألمانية إن هذه المعلومات ستساعد الطبيب على تحديد الأسباب التي أدت لحدوث هذه الآلام، وبالتالي تقديم العلاج المناسب للمريض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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