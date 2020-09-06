آلام الظهر.. تكون مزمنة في هذه الحالات

قالت مؤسسة المعرفة الصحية الألمانية إن آلام الظهر تكون مزمنة في حال استمرت لأكثر من 3 أشهر بشكل متواصل.

وحددت المؤسسة الألمانية أسباب حدوث آلام الظهر بأسباب عضوية كالروماتيزم، الفصال العظمي، هشاشة العظام، تشوهات العمود الفقري، وأمراض السرطان، وأسباب نفسية كالتوتر النفسي الناجم عن ضغوط وأعباء الحياة الوظيفية والشخصية، بالإضافة للنظرة التشاؤمية والاكتئاب.

وأوصت مؤسسة المعرفة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من آلام في الظهر بتخصيص مذكرات يومية يسجلون عليها أوقات حدوث الآلام، موضعها، الظروف التي أدت لحدوثها، ومدتها، وما إذا كانت تأتي بصورة مستمرة أو على شكل نوبات تحدث من حين لآخر.

وقالت المؤسسة الألمانية إن هذه المعلومات ستساعد الطبيب على تحديد الأسباب التي أدت لحدوث هذه الآلام، وبالتالي تقديم العلاج المناسب للمريض.

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