باحثون في إحدى الجامعات يخترعون جلد صناعي قادر على الشعور بالألم

الابتكارات العلمية حقًا مثيرة للدهشة، خصوصًا إن وصلت إلى مجالات حسّاسة مثل الطب أو علم الأحياء، وقد شهدنا في الأعوام السابقة تطورّات وابتكارات مدهشة حقًا، واليوم لدينا واحد من تلك الابتكارات، هذا حيث تمكّن علماء من جامعة RMIT من اختراع جلد صناعي قادر على الشعور والإحساس بالألم! وهو ما يفتح المجال لابتكارات عديدة مستقبلية.

اختراع جلد صناعي قادر على الشعور بالألم!

التقنية الواعدة الجديدة تعتمد على رقاقات جلدية اصطناعيّة قادرة على التفاعل مع اللمس من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي قادرة على الشهور بالألم خصوصًا ذاك الناتج عن عمليات مثل الوخز أو الحرق!

ذاك الجلد الصناعي قادر على إعطاء ردود أفعال مثل التي يعطيها الجلد البشري! كما أنه قادر على إعطاء هذه الاستجابة بسرعة مقاربة لما نقدر عليه نحن كبشر، والجلد الاصطناعي ذاك هو في واقع الحال رقاقة إلكترونية مرنة ونحيفة جدًا مكوّنة من مواد مثل السليكون والأكاسيد، كما أنه متوافق حيويًا مع البشر من ناحية، ويضم خلايا ذاكرة كالتي يضمها الجسم البشري.

الرقاقة ستكون قادرة أيضًا على تحديد قوة الوخزة ونوعها، وسيكون هذا الجلد الصناعي قادر على تحديد ما إذا كانت هذه الوخزة من الإنسان لنفسه أم من عامل خارجي، وهذا حيث أنه -وطبقًا لأحد الباحثين- فهذه الخلايا ستحاكي المسارات والمسقبلات العصبية الموجودة لدى البشر.

بطبيعة الحال هذا مجرّد ابتكار علمي جامعي، لذلك فلا تتوقع أن يتم إصداره على شكل منتج سواء قريبًا أو بعيدًا، على العكس، غالبًا ما سيتم استخدام هذا الابتكار في علاج بعض الأمراض مثل فقد الشعور الذي يعاني به بعض المرضى في أطرافهم أو حتى لتغطية بعض أماكن الجسم!

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