مصلحة الجمارك تنفي عرقلتها الإفراج على شحنات خاصة بكورونا

نفت مصلحة الجمارك الأخبار التي تتداول حول اشتكاء منظمة الصحة العالمية من المصلحة لعرقلتها الإفراج عن شحنات الطوارئ والإمدادات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المصلحة وفق صفحتها الرسمية الأحد، أنها توصي دائما لكل رؤساء المراكز بالموانئ والمنافذ التي تورد فيها الشحنات بتسهيل الإجراءات والتعامل بشكل خاص مع كل الجهات التي تورد شحنات خاصة بكورونا.

وطالبت المصلحة، وسائل الإعلام بالالتزام بالدقة في استقساء المعلومات وعدم اتهامها باتهامات عارية عن الصحة وبمعلومات مغلوطة مشيرا إلى جهوزيتها التامة لإيضاح حجم الواردات من الشحنات الطبية الخاصة بكورونا سواء كانت عن طريق وزارة الصحة أو الإمداد الطبي أو منظمة الصحة العالمية أو الشركات الخاصة.

يشار إلى أن عدة وسائل إعلام تداولت أخبارا تفيد بعرقلة مصلحة الجمارك الإفراج على شحنات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

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