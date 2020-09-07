تعرف على أفضل أجهزة كشف الدخان الذكية للعام 2020

تُعد أجهزة كشف الدخان الذكية جُزء ضروري من أي منزل حيث أنها تُوفر راحة البال طُوال الليل ويُمكن أن تُساعد في إنقاذك أنت وأهلك في حالات الطوارئ وحالياً مُعظم الشركات والمؤسسات تعتمد على هذا النوع من الأجهزة بشكل كامل وقد حان الوقت لاقتنائها بمنزلك لأن الأجهزة الحديثة منها لا يقتصر عملها على اكتشاف الحرائق وإطلاق صفارات الإنذار بل يُمكن لهذه الأجهزة أيضاً إخبارك بمكان الحريق في منزلك وإضاءة المخرج وإرسال تنبيه إليك على هاتفك الذكي حتى تتمكن من الاتصال بقسم الإطفاء أو أحد الجيران للتحقق من منزلك والمزيد.

أفضل أجهزة كشف الدخان الذكية لهذا العام:

1. Ecolink Zwave Plus

يُعتبر هذا الجهاز هو أحد أفضل أجهزة كشف الدخان الذكية في وقتنا الحالي نظراً لأنه يقوم بالكشف عن الدخان أو أول أكسيد الكربون الموجود في المنزل ويُرسل إشارة إلى شبكة Z-Wave الخاصة بك وأهم ميزة في هذا الجهاز هي الدقة والأداء كونه لا يُعطي إنذارات كاذبة مع خوارزميات الكشف الحاصلة على براءة اختراع وأمان احترافي، ومن مُميزاته أيضاً أنه يأتي مع جهاز استشعار واحد لتغطية المنزل بالكامل بالإضافة إلى وجود بطارية تدوم حتى 5 سنوات، يبلغ سعر هذا الجهاز 36.16 دولار.

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2. KIDDE 21026365 Plug

هذا الجهاز أيضاً يُوفر حماية موثوقة ضد أخطار أول أكسيد الكربون كما يُوفر الحماية أثناء انقطاع التيار الكهربائي وهذا ما يجعله احد أفضل أجهزة كشف الدخان الذكية، من مُميزات الجهاز أنه يحتوي على بطارية ليثيوم مختومة احتياطية وشاشة رقمية ومن مُميزاته أيضاً أنه سهل التركيب، البطارية الخاصة بهذا الجهاز تدوم حتى فترات طويلة جداً وهذه واحدة من أهم مُميزاته، يبلغ سعر الجهاز 59.99 دولار.

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3. Google S3003LWES Nest

قد يكون هذا الجهاز هو الأفضل على الإطلاق كونه مُقدَم من طرف شركة جوجل فهو أيضاً كاشف الدخان وكاشف أول أكسيد الكربون الذي يمنحك تحذير مُبكر عند وجود دُخان أو أول أكسيد الكربون في منزلك، وأهم ميزة فيه أنه دقيق جداً، ومن مُميزات هذا الجهاز أيضاً أنه يتوفر على تطبيق خاص بالهاتف يُمكن من خلاله معرفة مكان الخطر والحصول على تنبيهات عبر الهاتف حتى تعرف أن هُناك خطأ ما حتى عندما تكون بعيد عن المنزل بالإضافة أيضاً إلى إمكانية كتم صوت إنذار الدخان بهاتفك، يبلغ سعر هذا الجهاز 199.99 دولار.

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4. Aeotec Multisensor

هذا الجهاز هو أحد أفضل مُستشعرات الحرارة التي يُمكن أن تراها على الإطلاق كونه يعمل بالأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى أن حجمه مُناسب وصغير وسهل جداً في التركيب، ومن أهم مُميزاته أنه دقيق وكذلك يأتي مع بطاريتين يصل عُمر البطارية الواحدة إلى عامين، الجهاز يُمكن تثبيته في الزاوية أو في الحائط أو على الرف أو في السقف مع مُلحق Recessor ومن مُميزاته أيضاً أنه يعمل مع بوابات Z-Wave المعتمدة، يبلغ سعر هذا الجهاز 60.99 دولار.

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5. Honeywell 5808W3

يتميز هذا الجهاز بقوة مجال RF القوية المُحسّنة حيث تمت زيادة المسافة بين الكاشف وجهاز الاستقبال بشكل كبير دون الحاجة إلى استخدام مُكرر، من مُميزات الجهاز أنه يحتوي على مُؤشرات حالة LED الإضافية والتي تعمل على تحديد حالات الإنذار أو المشاكل حيث يُشير مُؤشر LED الأخضر إلى أن الحالة طبيعية بينما يُشير مؤشر LED الأحمر إلى وجود ظروف غير طبيعية، جدير بالذكر أن الجهاز يأتي مع قاعدة تركيب تسمح لك بتركيبه بسهولة على الأسطح غير المستوية، يبلغ سعر الجهاز 60.06 دولار.

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