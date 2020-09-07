مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي تفاقم وننبه المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

نبه المركز الوطني لمكافحة الأمراض الاثنين، كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا نظرا للتفاقم السريع للوضع الوبائي.

وشدد المركز في بيان له على ضرورة منع التجمعات بكل أنواعها والتأكيد على الحجر الصحي والتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المناشط والمرافق والاهتمام بإجراءات النظافة الشخصية.

وطالب المركز، من المواطنين القانطين في المناطق التي بها انتشار وبائي بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع.

وحث المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كافة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس بالبلدية بالتعاون والمشاركة وتقديم كافة التسهيلات للحملات التي يقوم بها الفرق الفنية التابعة له للحد من انتشار الفيروس ورفع قدرة مختبرات صحة المجتمع بالبلدية وتجهيزها وبرامج التوعية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل الاثنين تطور وبائي هو الأول من نوعه بتسجيل 1085 إصابة منها 845 حالة جديدة، و11 حالة وفاة.

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