هذا هو موعد الإعلان عن هواتف ايفون 12 الجديدة على الأرجح – أيام قليلة متبقية!

من المتوقع أن تكشف ابل عن موعد مؤتمر الإعلان هواتف الايفون الجديدة المنتظرة لهذا العام iPhone 12 خلال الأسبوع الجاري بحسب تقارير صحفية.

الصحفي في جريدة بلومبيرج الأمريكية مارك جورمان والمهتم بشئون ابل ذكر في تغريدة له على تويتر إن موعد الإعلان عن هواتف ايفون 12 قد اقترب كثيراً وأن ذلك قد يكون في خلال أيام قليلة.

مثل مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2020 السابق قبل أشهر، قد لا تتم دعوة الصحفيين ولا وسائل الإعلام المختلفة بصورة واسعة و قد يكون الحضور مقتصراً على عدد محدود، وسوف يتم البث عبر الإنترنت بصورة حية أيضاً كما هو معتاد.

تسريبات لاحقة انتشرت زعمت أن ابل سوف ترسل دعوات الحضور يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، لكن حتى الآن لم يتم التأكد من تلك التسريبات.

المؤتمر يوم 22 سبتمبر؟

عادة ما يتم إرسال الدعوات قبل إسبوعين من موعد مؤتمر ابل وبالتالي يكون موعد المؤتمر هو يوم الثلاثاء الموافق 22 من سبتمبر الجاري.

هناك العديد من الأجهزة المنتظر الإعلان عنها في المؤتمر بجانب هواتف ايفون 12 وتشمل ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 6 والإصدار الجديد من تلفاز ابل Apple TV ، وسماعات الرأس AirPods Studio، والسماعات الخارجية HomePod، وربما أيضا جهاز ايباد اير جديد.

سوف يبدأ إطلاق هواتف ايفون 12 مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وقد يتأخر وصوله لبعض الأسواق نظراً لتأخر الإنتاج نتيجة تأخر الإمداد ببعض المكونات من الموردين.

هواتف ايفون 12 سوف تأتي بشاشة OLED ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G لكن الإصدارات التي سوف تصل الوطن العربي قد تدعم فقط حتى شبكات الجيل الرابع، وتلك ليست مشكلة كبيرة. ( مقال ذو صلة : شراء هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس 5G ليس فكرة جيدة الآن)