تعرف على أهم أسرار تطبيق سناب شات وبعض الأمور الخفية

أسرار تطبيق سناب شات كثيرة جداً ودائماً ما يتم اكتشاف أسرار وحيل جديدة وبخاصة بعد انطلاقة المنصة في السنوات الأخيرة وبعد التحديثات الكثيرة التي مرت بها فصار سناب شات حالياً من أشهر 10 منصات تواصل اجتماعي على مُستوى العالم كما أنه يتطور ويزداد عدد مُستخدميه بشكل ملحوظ جداً، ودعنا نتفق من الآن أن مُعظم المنصات والتطبيقات لا تُعلن عن كل المواصفات والتحديثات الخاصة بها لتترك المجال للمُستخدم بأن يكتشف هذه الأشياء وتحدث كل هذه الضجة، لذا في هذا المقال سنتحدث بشكل أكثر عن أهم أسرار تطبيق سناب شات.

أهم أسرار تطبيق سناب شات وبعض الامور الخفية:

1. تحديد أي أُغنية يتم تشغيلها من حولك.

إذا كنت لم تقم بعد بتنزيل تطبيق Shazam الخاص بالتعرف على الموسيقى فإن سناب شات يُوفر لك هذه التغطية، فمثلاً عندما تُريد التعرف على أي أُغنية يتم تشغيلها من حولك، فقط اضغط بإصبعك على شاشة الكاميرا وبعد بضع ثواني ستظهر نافذة Shazam تحمل اسم الأغنية والفنان وكذلك يُمكن مُتابعة الفنان على حسابه في سناب شات وشخصياً أعتبر أن هذه أحد أهم أسرار تطبيق سناب شات.

2. استخدام فلترين في وقت وصورة واحدة

من أهم أسرار تطبيق سناب شات ميزة استخدام فلترين في نفس الوقت بحيلة بسيطة للغاية، ولإضافة مرشح أو فلتر ثاني إلى صورة ما فكل ما عليك فعله هو الضغط على الشاشة بإصبع واحد والتمرير يمين أو يسار بإصبع آخر للعثور على الفلتر الثاني، الأمر قد يكون بسيط جداً لكنه فعلياً مُفيد جداً ورائع.

3. إضافة الرموز التعبيرية إلى الصور وتغيير حجمها وتدويرها.

إذا كنت بالفعل يا صديقي تبحث عن طُرق لتزيين الصور أو الفيديوهات الخاصة بك على سناب شات خارج مُربع النص فيُمكنك إضافة رمز تعبيري أو عدة رموز ووضعها في أي مكان تُريده على صُورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك، وللوصول إلى الرموز التعبيرية والمُلصقات ما عليك سُوى التقاط صورك في سناب شات ثم الضغط على أيقونة الورقة المطوية أعلى الشاشة بجوار أيقونة النص “T” وقم بالتمرير خلال الملصقات والرموز التعبيرية المتاحة حتى تجد ما تُريده وأخيراً اضغط عليها لإضافتها.

4. تثبيت الرموز التعبيرية في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

بالإضافة إلى النقطة السابقة وهي إضافة رموز تعبيرية ثابتة وملصقات إلى صور ومقاطع فيديو سناب شات الخاصة بك فيُمكنك أيضاً تثبيت أو إرفاق الرموز التعبيرية والملصقات بكائنات مُختلفة في الفيديو الخاص بك، بحيث يسمح هذا للرموز التعبيرية بالتحرك والتدوير والقياس بشكل تلقائي مع أي شيء قمت بتثبيته عليه، ولتثبيت رمز تعبيري على شيء ما في مقطع الفيديو ما عليك سُوى الضغط على أيقونة الورق المطوي أعلى الشاشة ثُم التمرير عبر الرموز التعبيرية والملصقات المتوفرة حتى تجد ما تُريده.

5. جعل مقاطع الفيديو سريعة أو بطيئة

من أهم أسرار تطبيق سناب شات هي أنه أضاف مُؤخراً ميزة لمقاطع الفيديو مما يسمح للمستخدمين بجعلها تتقدم بسرعة أو بحركة بطيئة أو ترجيع، حيث تعمل هذه الميزات تماماً مثل الفلتر، وللوصول إليها ما عليك سُوى تسجيل الفيديو أولاً ثم التمرير على الجانبين للعثور عليها، حيث يُشير رمز الحلزون إلى أن الحركة ستكون بطيئة بينما شكل الأرنب يُشير إلى التقديم السريع وأخيراً الأسهم المُواجهة للخلف تعني ترجيع.

6. تغيير لون النص وحجمه واتجاهه.

إذا كُنت تعتقد أنك مُقيد باستخدام النص الأبيض فبالتأكيد أنت مُخطئ لأنه يُمكنك بالفعل تغيير لون النص إلى ما تُريد، ولتغيير لون النص ما عليك سُوى التقاط صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك ومن ثم كتابة رسالتك ثم انقر فوق رمز “T” أعلى الشاشة لتكبير النص وفتح لوحة الألوان، وهُنا اسحب إصبعك على طول اللوحة لتغيير لون النص وأخيراً انقر فوق رمز “T” مرتين لإزالة الخلفية المُظللة، وبالنسبة لتغيير اتجاه النص أو حجمه فهُنا استخدم إصبعين لتدويره أو تغيير حجمه بالضغط والتكبير.

7. تفعيل وضع السفر لحفظ البيانات.

عندما ظهر سناب شات لأول مرة بشكل مُنتظم مُعظمنا لاحظ على الفور أنه كان يستنزف البطارية بشكل أسرع من أي من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، لكن لحسن الحظ فحالياً من أهم أسرار تطبيق سناب شات هي أنه يحتوي بالفعل على ميزة مدمجة للمساعدة في الحفاظ على بياناتك في شكل “وضع السفر” والتي من خلالها لن يتم تنزيل اللقطات والقصص تلقائياً ويُمكن أن يُساعد أيضاً في تقليل تأخر الفيديو أثناء تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام التطبيق، لتحويل تطبيق سناب شات إلى وضع السفر انتقل إلى الإعدادات ثم انقر فوق “إدارة” ضمن “خدمات إضافية” وقم بتشغيل “وضع السفر”.

8. إضافة رابط إلى قصص سناب شات.

من أهم أسرار تطبيق سناب شات هي فكرة وضع الروابط في القصص وبالفعل منذ فترة قصيرة استجاب سناب شات لدعوات المُسوقين بالسماح للمُستخدمين بربط صفحات الويب بقصصهم، وبالتالي فحالياً يُمكن للمسوقين الآن استخدام قصصهم لإثارة الاهتمام بمحتواهم ووضع روابط منصاتهم وعمل إشهار لها وهذا قد يكون مُفيد بشكل أكثر للمسوقين والمشاهير.