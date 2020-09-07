للعناية بجمال شعرك استخدمي اليقطين منذ الآن

من أجل العناية بجمال شعرك من الضروري أن تعتمدي بعض الطرق الخاصة التي تصفها الاختصاصيات. فهذا يساعدك على الحفاظ على جماله ولمعانه الصحي وتخليصه من المشاكل مثل التقصف والجفاف والتساقط واللون الباهت.

وفي المقابل من المفيد جداً أن تلجئي إلى بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفات اليقطين. فهذا النوع من الخضار يحتوي على الكثير من الخصائص التي تساهم في العناية بالشعر إلى أقصى الحدود.

اليقطين للعناية بالشعر

يمكن العناية بالشعر من خلال تطبيق وصفة تحتوي على اليقطين مع اللبن الزبادي. فهذا يساعد على وضع حد للعديد من المشاكل التي تسيء إلى مظهره وإلى الإطلالة عموماً.

المقادير

كوبان من مكعبات اليقطين

كمية مناسبة من اللبن الزبادي

ملعقتا طعام من العسل الطبيعي

الخطوات

1 توضع المكونات في الخلاط وتمزج جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخالٍ من التكتلات.

2 يمد المزيج على كل مساحة الشعر من الجذور إلى الأطراف ويترك عليه لمدة 15 دقيقة.

3 يغسل الشعر جيداً ومن المفيد تكرار هذه الوصفة مرة كل 10 أيام للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة لترطيب البشرة

يحتوي اليقطين على الكاروتينويدات وعلى الفيتامينين سي وإي. ولهذا من المفيد الاعتماد عليه من أجل ترطيب البشرة وتهدئتها.

المقادير

كوبان من مكعبات اليقطين

ملعقة طعام من زيت جوز الهند

رشة قرفة

الخطوات

1 توضع المكونات في الخلاط من أجل الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 يتم تطبيق المزيج على البشرة مع التركيز على الأماكن الجافة مثل المرفقين والركبتين. يترك لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر.

لكن قبل استخدام هذه الوصفة على الوجه الأفضل فعل هذا على مكان غير ظاهر من البشرة منعاً لحدوث أي أعراض حساسية جانبية. وهكذا يمكن الاستفادة من اليقطين من أجل العناية بالشعر والبشرة في الوقت نفسه.

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