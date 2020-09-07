“لاند روفر” تطلق هاتفاً للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة لاند روفر البريطانية الرائدة في مجال صناعة السيارات، عن هاتفٍ جديدٍ مناسبٍ للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه Explore R.

واستوحت الشركة البريطانية تصميم الهاتف من سيارة Defender وهذا ما يجعله مناسباً لعشاق التخييم والمغامرة.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض +720P تتيح للمستخدم التحكم بها في حال كانت أصابعه مبللة أو كان يرتدي القفازات، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل.

وسيعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android9 قابل للترقية لنظام Android 10، وسيتوافق مع معيار IP68 و MIL SPACE 810H مما يجعله قادرا على الصمود تحت الماء لمدة 35 دقيقة على عمق 1.5 متر، أو مقاومة السقوط من ارتفاع 1.8 متر على سطح صلب.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3100 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة يوم ونصف بشكل متواصل، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

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