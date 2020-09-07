مُسنّة إيطالية تهزم لصّين بعكازها

تمكنت مسنة إيطالية تبلغ من العمر 92 عاماً من هزيمة لصّين دخلا منزلها بقصد سرقة أموالها ومجوهراتها الثمينة.

وقعت هذه الحادثة في مدينة أورزينو الواقعة بمقاطعة بريشيا في شمال إيطاليا، حيث طرق أحد اللصين الباب على العجوز التي تسكن لوحدها، وأوهمها بأنه فني قنوات، وطلب منها الدخول إلى المنزل بحجة فحص الترسبات الكلسية الموجودة في الماء.

وتفاجأت العجوز بقيام اللص بدفعها بعدما وصل لصنوبر المياه، وذهابه للبحث عن الأموال والمجوهرات في منزلها، وهذا ما دفعها للنهوض واللحاق به لتتفاجأ بدخول شريكه الذي دفعها وأوقعها على الأريكة.

ولم تستسلم المسنة الإيطالية وقامت مجدداً وهاجمت اللصين بعكازها وضربتهما على رأسيهما حتى غدا غير قادرين على الدفاع عن نفسيهما.

وعلى وقع ضربات عكازها فرَّ اللصان من المنزل دون أن يتمكنا من سرقة أي مبالغ مالية أو مجوهرات.

وقالت الشرطة الإيطالية إنَّ اللصين دخلا منزل جارها وسرقا ساعةً، وأموالاً وخاتماً من ذهب، قبل أن يدخلا منزل الجدة الشجاعة.

يذكر أن الشرطة الإيطالية لم تستطع التعرف على اللصين حتى الآن، وقالت إنَّ المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن اللصين إيطاليين وفرا من المنزل بسيارة من نوع أوبل.

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