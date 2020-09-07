جديد لينوفو.. حاسوب مناسب لرجال الأعمال

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب جديد مناسب لرجال الأعمال أطلقت عليه Think Book13S.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel من الجيل العاشر التي تتميز بسرعة استجابتها، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة IPS مقاس 13.3 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، وجودة عرض HDR، وستحتوي الشاشة على نظام Dolby Vision الذي يزيد من دقة وضوح الشاشة، وتقنية Dolby Audio، ومكبرات هارامان التي تمنح المستخدم صوتاً مميزاً، وكاميرا مزودة بغطاء Think Shuteer.

وستدعم الشاشة معيار sRGB بنسبة 99%، ومعيار Adobe RGB بنسبة 66%.

ويتميز الجهاز الجديد باحتوائه على ذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة عالية، وباعتماده على كرت شاشة متصل.

وسيحتوي الجهاز على بطارية القوية تجعله يعمل لمدة 11 ساعة متواصلة، وستدعم البطارية تقنية الشحن السريع Rapid Charge التي تساعد المستخدم على شحن 80% من البطارية في ساعة واحدة.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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