مُسن فرنسي يدمر منزله بسبب ذبابة!

تسببت ذبابة حامت حول مُسنٍ فرنسي أثناء تناوله طعام العشاء في منزله الواقع في إقليم دورديني غربي فرنسا بحدوث كارثة في المنزل.

حيث قام المسن الذي تجاوز الـ 80 عاماً بمطاردة الذبابة بواسطة المضرب الكهربائي المخصص للذباب بغية قتلها.

وأثناء محاولاته قتل الذبابة أصاب أسطوانة الغاز بالخطأ مما أدى لحدوث تسرب في الغاز ثم حدوث انفجار في المطبخ وانهيار جزء من سقفه.

وتسبب الحادث بإصابة الرجل المُسن بحروق بسيطة، وقالت عائلته إنه نجا من الموت بأعجوبة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنزل جراء الانفجار.

وقالت العائلة إن المنزل لم يعد صالحاً للسكن لدمار أجزاء كبيرة منه، وأن الرجل المُسن سيتم نقله لسكن مؤقت ريثما يتم الانتهاء من عمليات ترميم وإصلاح المنزل الذي تدمر بسبب ذبابة.

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